Nasce il cartellino nero in Romania: come funziona e contro chi verrà utilizzato. I dettagli dell’iniziativa della Federazione

In Romania è stato introdotto il cartellino nero: come funziona e contro chi verrà utilizzato. Tutti i dettagli

Una svolta radicale per tutelare i giovani atleti e ripulire il clima attorno al terreno di gioco. La Federazione calcistica rumena (FRF) ha deciso di adottare uno strumento sanzionatorio del tutto inedito nell’ambito delle competizioni giovanili: il cartellino nero. La novità rientra in una più ampia strategia pedagogica finalizzata a restituire una dimensione strettamente educativa allo sport di base, supportata dal lancio di un portale dedicato a contrastare fenomeni sistematici quali il bullismo, la pressione psicologica e la mancanza di un adeguato sostegno emotivo che spesso soffocano la crescita dei bambini in ambito agonistico.

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Una sanzione rivolta al pubblico e ai genitori

A differenza dei tradizionali provvedimenti disciplinari destinati ai tesserati in campo o in panchina, il cartellino nero trova applicazione esclusiva contro le condotte inaccettabili poste in essere dagli spettatori presenti sulle tribune. La posizione assunta dalla federazione è rigorosa: i giovani calciatori non devono trasformarsi nelle vittime inconsapevoli delle ambizioni sfrenate, dei condizionamenti o delle frustrazioni accumulate dagli adulti sugli spalti. Gli atteggiamenti aggressivi o irrispettosi, oltre a turbare il regolare svolgimento delle sfide, generano ripercussioni negative dirette sullo stato d’animo dei piccoli e sull’armonia dell’intero gruppo squadra.

Il protocollo d’azione dell’arbitro articolato in tre fasi

Per gestire il ripristino dell’ordine durante le gare, la direzione arbitrale è tenuta ad applicare una procedura progressiva suddivisa in tre precisi momenti:

Fase 1 (Avvertimento e richiamo) : All’emergere di intemperanze o verbalizzazioni offensive, l’arbitro blocca momentaneamente il gioco e dispone che gli allenatori delle due squadre intervengano per richiedere l’immediata cessazione delle condotte scorrette.

: All’emergere di intemperanze o verbalizzazioni offensive, l’arbitro blocca momentaneamente il gioco e dispone che gli delle due squadre intervengano per richiedere l’immediata cessazione delle condotte scorrette. Fase 2 (Sospensione temporanea di 10 minuti) : Se l’atteggiamento ostile persiste, il direttore di gara interrompe la sfida per un intervallo di dieci minuti , mandando i giovani atleti negli spogliatoi affinché i tecnici tentino di ripristinare la calma tra i propri sostenitori.

: Se l’atteggiamento ostile persiste, il direttore di gara interrompe la sfida per un intervallo di , mandando i giovani atleti negli spogliatoi affinché i tecnici tentino di ripristinare la calma tra i propri sostenitori. Fase 3 (Cartellino nero e cancellazione della gara): Nell’ipotesi in cui i comportamenti inopportuni continuino a manifestarsi, il fischietto esibisce il cartellino nero, decretando lo stop definitivo della partita.

L’iniziativa rappresenta un vero e proprio cambio culturale, ponendo la tutela della serenità dei minori al di sopra di qualsiasi punteggio sul campo.