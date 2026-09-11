Inter, occhi su Calvin Bassey: chi è il difensore del Fulham nel mirino dei nerazzurri. Carriera, caratteristiche e profilo tecnico

Il centrale nigeriano classe 1999 piace per fisicità, velocità e duttilità tattica: il Fulham vuole blindarlo, ma l’Inter osserva la situazione in vista delle prossime sessioni di mercato

Il mercato estivo si è chiuso da poco, ma le grandi società sono già al lavoro per programmare il futuro. Anche l’Inter sta monitorando diversi profili in vista della prossima finestra invernale e soprattutto del mercato estivo 2027. Tra i nomi seguiti dai nerazzurri ci sarebbe quello di Calvin Bassey, difensore centrale del Fulham con un contratto in scadenza nel 2027.

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Il club londinese, però, non sembra intenzionato a perdere uno dei propri elementi più importanti. Secondo le informazioni provenienti dall’Inghilterra, il Fulham avrebbe infatti intenzione di avviare i colloqui per il rinnovo del contratto del difensore nigeriano, con l’obiettivo di definire il suo futuro entro la fine di dicembre e scongiurare possibili situazioni di incertezza.

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L’Inter resta comunque vigile e potrebbe valutare un possibile affondo qualora la trattativa tra Bassey e il Fulham non dovesse portare a un accordo. Le prestazioni del classe 1999 in Premier League hanno confermato quanto già mostrato durante le esperienze con Rangers e Ajax, evidenziando un mix di forza fisica, velocità e capacità di interpretare il ruolo in diversi sistemi tattici.

Calvin Bassey, la carriera: dai Rangers alla Premier League

Nato ad Aosta da genitori nigeriani e cresciuto calcisticamente in Inghilterra, Calvin Bassey ha iniziato il proprio percorso nel settore giovanile del Leicester City, senza però riuscire a esordire con la prima squadra.

La svolta arriva nel 2020, quando si trasferisce ai Glasgow Rangers. In Scozia il difensore trova spazio e continuità, diventando rapidamente un elemento importante prima sotto la guida di Steven Gerrard e successivamente con Giovanni van Bronckhorst.

La stagione più importante è quella del 2021/22, quando Bassey contribuisce alla grande annata europea dei Rangers. Con il club scozzese conquista la Scottish Premiership 2020/21, vince la Scottish Cup 2021/22 e raggiunge la finale di Europa League 2022, persa contro l’Eintracht Francoforte.

Le sue prestazioni attirano l’attenzione dei grandi club europei e nell’estate 2022 l’Ajax investe circa 23 milioni di euro per acquistarlo. L’esperienza nei Paesi Bassi, però, non si rivela semplice: il difensore fatica a trovare continuità soprattutto nella gestione del pallone e nella costruzione dal basso.

Dopo una sola stagione arriva il trasferimento al Fulham, che nell’estate 2023 lo riporta in Inghilterra investendo circa 22,5 milioni di euro. A Londra Bassey ritrova equilibrio e diventa progressivamente un punto fermo della squadra.

Bassey, un difensore moderno per fisicità e velocità

Dal punto di vista tecnico e atletico, Calvin Bassey è un difensore particolarmente apprezzato per le sue caratteristiche fisiche. Con una struttura importante, circa 187 centimetri di altezza, abbina forza nei contrasti e rapidità nei recuperi.

Il nigeriano è molto efficace nei duelli individuali e nelle situazioni in cui deve difendere grandi spazi alle spalle della linea difensiva. Una qualità che lo rende particolarmente adatto a squadre aggressive, abituate a giocare con una linea alta.

Può essere utilizzato sia come centrale in una difesa a quattro sia come braccetto sinistro in una difesa a tre, ruolo che potrebbe renderlo interessante per l’Inter vista la tradizione tattica recente dei nerazzurri.

La capacità di coprire ampie zone di campo, unita alla sua presenza fisica, rappresenta uno degli aspetti che maggiormente hanno attirato l’attenzione degli osservatori.

Qualità e margini di crescita del difensore del Fulham

Tra le principali qualità di Bassey troviamo:

aggressività nella marcatura ;

; forza nei contrasti ;

; abilità nel gioco aereo ;

; velocità in campo aperto ;

; personalità nelle partite ad alta intensità.

Il difensore garantisce soprattutto energia e affidabilità, caratteristiche fondamentali per una squadra che vuole competere ai massimi livelli.

Il principale margine di miglioramento riguarda invece la fase di impostazione. Durante l’esperienza all’Ajax aveva evidenziato alcune difficoltà nella gestione del pallone sotto pressione, un aspetto sul quale ha comunque lavorato nel corso degli ultimi anni.

Al Fulham ha mostrato progressi importanti, diventando più sicuro nella prima costruzione e più completo dal punto di vista tattico.

Perché Calvin Bassey può interessare all’Inter

Il profilo di Calvin Bassey si inserisce nella ricerca dell’Inter di difensori pronti ma ancora con margini di crescita. Il club nerazzurro negli ultimi anni ha puntato su centrali capaci di combinare qualità atletiche e adattabilità tattica, caratteristiche che il nigeriano possiede.

Il contratto in scadenza nel 2027 rappresenta un elemento da monitorare, anche se il Fulham proverà a blindare il giocatore per evitare di arrivare agli ultimi mesi con una situazione complessa.

A 27 anni, Bassey rappresenterebbe un investimento su un giocatore già abituato a Premier League, competizioni europee e calcio internazionale. Un difensore fisico e versatile, con caratteristiche compatibili con il modello dell’Inter, che potrebbe diventare un nome concreto nelle prossime sessioni di mercato.