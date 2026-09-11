Palladino aspetta una big: rifiutate due offerte dalla Ligue 1

Raffaele Palladino avrebbe respinto nelle ultime settimane le proposte di due club francesi: il tecnico attende l’occasione giusta da una società italiana di vertice o dalla Premier League

Raffaele Palladino non vuole affrettare la scelta della sua prossima panchina. L’allenatore avrebbe ricevuto due proposte dalla Ligue 1, ma avrebbe deciso di non accettarle in attesa di un’opportunità ritenuta più prestigiosa.

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Palladino rifiuta due proposte dalla Ligue 1

Il futuro di Raffaele Palladino potrebbe non essere in Francia. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, nelle ultime settimane il tecnico avrebbe rifiutato le offerte presentate da due società della Ligue 1.

Palladino aspetta un top club italiano

La priorità dell’allenatore sarebbe quella di ricevere una chiamata da una società italiana di vertice. Palladino appare disposto ad aspettare il progetto adatto, valutando non soltanto il prestigio della destinazione, ma presumibilmente anche le condizioni tecniche e le prospettive offerte dal club.

La posizione del tecnico sembra dunque essere di attesa: nessuna fretta di tornare in panchina e la volontà di scegliere con attenzione il prossimo passaggio della propria carriera.

La Premier League resta un’opzione per Palladino

Oltre alla possibilità di rimanere in Italia, Palladino guarderebbe con interesse anche alla Premier League. Un’esperienza in Inghilterra rappresenterebbe una svolta importante, ma anche in questo caso non risultano, sulla base delle informazioni fornite da Schira, negoziazioni già avviate.

Il quadro resta quindi aperto. Le due offerte francesi non hanno convinto l’allenatore, che preferisce attendere una proposta proveniente da un top club italiano oppure dal massimo campionato inglese. Molto dipenderà dai movimenti sulle panchine e dalle opportunità che potranno presentarsi nel corso della stagione. Palladino ha scelto di non accettare la prima soluzione disponibile: il suo obiettivo è individuare un progetto ambizioso nel quale poter tornare protagonista.