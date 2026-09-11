Rinnovo Carlos Augusto, l’Inter accelera: Baccin...

Rinnovo Carlos Augusto, il nuovo direttore sportivo Dario Baccin prepara i dialoghi con l’entourage per adeguare il contratto in scadenza nel 2028

Le ultime prestazioni di Carlos Augusto hanno confermato la sua importanza all’interno dell’Inter. Il brasiliano convince in più ruoli e il club nerazzurro vuole premiarlo con un nuovo accordo.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato

Rinnovo Carlos Augusto, la priorità di Baccin

L’agenda di Dario Baccin è già particolarmente ricca. Il nuovo direttore sportivo dell’Inter deve portare avanti la programmazione del club e tra le priorità figura il futuro di Carlos Augusto. Il laterale brasiliano possiede attualmente un contratto in scadenza nel 2028, ma la dirigenza vorrebbe prolungarlo e riconoscergli anche un adeguamento economico.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la volontà dell’Inter e dell’allenatore è chiara: blindare un calciatore ritenuto estremamente affidabile e prezioso per la sua duttilità. I contatti con il suo entourage dovrebbero proseguire nelle prossime settimane.

Carlos Augusto convince contro Napoli e Real Madrid

Le prestazioni offerte contro Napoli e Real Madrid hanno ulteriormente rafforzato la posizione del brasiliano. Nella sfida di campionato contro la formazione azzurra, Carlos Augusto ha servito l’assist per il colpo di testa vincente di Federico Dimarco. Al Santiago Bernabeu, invece, ha attaccato lo spazio sullo scarico di Lautaro Martinez, superando l’ex compagno Denzel Dumfries e trovando la via del gol.

Due episodi che raccontano la capacità dell’ex Monza di incidere anche in fase offensiva. Il classe 1999 può essere utilizzato sia come terzo di difesa sia come quinto di centrocampo, offrendo allo staff tecnico diverse soluzioni durante la stessa partita.

L’Inter vuole convincere Carlos Augusto

La questione principale riguarderà lo spazio che il club potrà garantire al giocatore. Nelle gerarchie Carlos Augusto parte alle spalle di due elementi fondamentali come Alessandro Bastoni e Dimarco, ma proprio la qualità dei titolari rende necessaria un’alternativa di assoluto livello.

L’Inter considera il brasiliano una garanzia e vuole convincerlo della centralità che può avere nel progetto, nonostante la concorrenza. Toccherà a Baccin trovare l’intesa definitiva e trasformare la fiducia tecnica in un nuovo accordo. Il rinnovo di Carlos Augusto sarebbe così una delle prime operazioni della nuova gestione sportiva nerazzurra.