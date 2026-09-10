Torino, Cacciamani rinnova fino al 2031: il club blinda il talento classe 2007

Il giovane esterno granata resta al centro del progetto di Cairo e Abate dopo le sirene di mercato della Roma

Il Torino guarda al futuro e blinda uno dei suoi talenti più interessanti. Il club granata ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Alessio Cacciamani, che ha prolungato il proprio accordo fino al 30 giugno 2031. Una scelta che conferma la grande fiducia della società nei confronti del classe 2007, cresciuto all’interno del settore giovanile del Toro.

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Attraverso i propri canali ufficiali, il club ha annunciato: «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alessio Cacciamani fino al 30 giugno 2031».

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Torino, Cacciamani resta: respinto l’interesse della Roma

Il rinnovo arriva dopo un’estate nella quale il futuro di Cacciamani era stato al centro delle voci di mercato. Sul giovane talento granata si era infatti registrato l’interesse della Roma, intenzionata a valutare un possibile investimento per assicurarsi uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano.

Il Torino, però, ha scelto di non privarsi del giocatore e ha deciso di puntare con decisione sulle sue qualità. La linea della società è sempre stata chiara: accompagnare la crescita di Cacciamani per trasformarlo in una risorsa importante della prima squadra.

A confermare la volontà del club di trattenere il giovane era stato anche il presidente Urbano Cairo, che durante il memorial “Mamma e papà Cairo” aveva dichiarato: «Cacciamani? Me lo tengo stretto».

Cacciamani e Abate, un rapporto che continua al Torino

Il percorso di crescita del classe 2007 ha vissuto una tappa importante nella scorsa stagione, quando il Torino ha accettato la proposta di prestito della Juve Stabia per permettergli di maturare esperienza in Serie B.

Sotto la guida di Ignazio Abate, Cacciamani ha avuto la possibilità di confrontarsi con un campionato competitivo e di aumentare il proprio bagaglio tecnico e tattico. Un’esperienza che si è rivelata preziosa e che ha favorito anche il successivo inserimento nel gruppo granata.

Il destino ha poi riportato i due nuovamente insieme al Filadelfia. Abate, diventato allenatore del Torino, continua infatti a puntare sul suo ex giocatore, concedendogli spazio fin dall’inizio della stagione.

Torino, Cacciamani protagonista del nuovo progetto

Il giovane talento è stato titolare nelle prime tre partite di Serie A e ha già lasciato il segno con un assist contro il Sassuolo. Numeri che confermano la fiducia ricevuta e la volontà del Torino di valorizzare un patrimonio tecnico costruito internamente.

Il rinnovo fino al 2031 rappresenta quindi un investimento sul presente e soprattutto sul futuro. Cacciamani è chiamato ora a continuare il proprio percorso di crescita, con l’obiettivo di diventare uno dei protagonisti del nuovo ciclo granata.