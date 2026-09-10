Lichtsteiner non è più l’allenatore del Basilea: la nota

Lichtsteiner, il Basilea chiude il rapporto con l’ex terzino della Juventus: l’esonero è arrivato dopo un avvio troppo deludente

Il Basilea ha annunciato l’esonero di Stephan Lichtsteiner, ex terzino della Juventus e figura simbolo del calcio svizzero, che dal gennaio 2026 guidava la squadra rossoblù. La decisione, comunicata direttamente dal club, arriva “a malincuore”, come specificato nella nota ufficiale, ma è stata ritenuta necessaria alla luce dei risultati negativi maturati nelle prime settimane della nuova stagione.

Il Basilea ha raccolto 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle prime sette giornate di Super League, un rendimento troppo altalenante per una squadra che punta stabilmente alle zone alte della classifica. Le due battute d’arresto consecutive contro Sion e Lugano hanno aggravato la situazione, spingendo la dirigenza a intervenire.

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Un ciclo breve e senza titoli

Lichtsteiner lascia la panchina dopo 27 partite complessive, un percorso iniziato con entusiasmo ma chiuso senza trofei. L’ex difensore, noto per la sua leadership e per la lunga esperienza internazionale, aveva concluso la scorsa stagione al quarto posto, un risultato considerato discreto ma non sufficiente per rilanciare le ambizioni del club.

Il Basilea aveva scelto Lichtsteiner per inaugurare un progetto tecnico fondato su disciplina, intensità e valorizzazione dei giovani. Tuttavia, l’avvio di questa stagione ha mostrato difficoltà strutturali: poca continuità, problemi difensivi e una manovra spesso prevedibile. Elementi che hanno convinto la società a cambiare guida tecnica per evitare che la crisi si prolungasse.

COMUNICATO – “Dopo sette giornate di campionato e due recenti sconfitte casalinghe consecutive, la dirigenza sportiva dell’FC Basilea 1893 ha dovuto prendere una decisione molto difficile: poiché gli sviluppi e i miglioramenti auspicati nelle ultime settimane e negli ultimi mesi nella gestione quotidiana e nella crescita della squadra non si sono concretizzati come previsto, il club si vede costretto a interrompere con effetto immediato la collaborazione con l’allenatore Stephan Lichtsteiner“.

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“Nonostante le recenti prestazioni sportive insoddisfacenti, questa separazione non è facile per il club. Allo stesso tempo, l’FC Basel 1893 deve ammettere con spirito autocritico che le speranze riposte in un progetto, iniziato in una situazione sportiva difficile e gravato fin dall’inizio da alcuni rischi, alla fine non hanno potuto essere realizzate“.

“Il club desidera cogliere l’occasione per ringraziare espressamente Stephan Lichtsteiner per aver assunto la responsabilità in una fase impegnativa e per aver affrontato questo incarico con grande impegno e meticolosità. Fino all’assunzione di un nuovo allenatore capo, l’allenatore in seconda Luigi Nocentini assumerà ad interim la responsabilità della prima squadra“.