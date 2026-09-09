Courtois salta la Nations League con il suo Belgio: il motivo

Courtois non farà parte della spedizione del Belgio in Nations League: cosa c’è dietro la decisione del portiere del Real Madrid

Il futuro di Thibaut Courtois con la maglia della Nazionale belga va incontro a un’inaspettata battuta d’arresto. L’estremo difensore del Real Madrid, le cui riflessioni inerenti a un potenziale ritiro dalla selezione di appartenenza avevano già fatto discutere prima del Mondiale, ha deciso ufficialmente di sottrarsi ai prossimi impegni in Nations League. La scelta strategica del portiere sposta la sua potenziale rientrata con i Diavoli Rossi direttamente al mese di settembre 2027, quando la squadra sarà guidata dal nuovo commissario tecnico Mark Van Bommel.

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La decisione rivelata dopo il successo sull’Inter

A rendere pubblica la posizione è stato lo stesso calciatore al quotidiano belga Het Laatste Nieuws, a margine della vittoria ottenuta in Champions League contro l’Inter. Nel corso dell’intervista, il tesserato dei Blancos ha chiarito l’impostazione della sua assenza: “Ho scelto di non disputare l’intera Nations League”, introducendo solamente un’eventuale eccezione “a meno che il commissario tecnico non debba affrontare problemi legati agli infortuni; in quel caso potrei essere convocato in via eccezionale. Ciò significa anche che non giocherò in un’eventuale Final Four”.

L’obiettivo qualificazioni europee e il confronto aperto con Van Bommel

Nonostante la parentesi di riposo, la storia tra la stella del Real Madrid e la selezione del proprio Paese non è ancora arrivata al capolinea definitivo. Il piano d’azione tracciato dal giocatore punta infatti ad altri traguardi fondamentali: “Mi renderò nuovamente disponibile per le qualificazioni agli Europei. Non credo che la partita con la Spagna ai Mondiali sia stata la mia ultima partita”.

Tale presa di posizione è stata discussa a viso aperto con il nuovo CT Mark Van Bommel, il quale non ha esitato a fissare paletti rigorosi in merito alle gerarchie dei titolari. A raccontare la posizione della guida tecnica è stato lo stesso Courtois: “Mi ha risposto che in tal caso non può garantirmi un posto da titolare. Se il portiere che difende la porta nella Nations League si comporta bene, è possibile che Van Bommel continui a schierarlo. Ma voglio comunque lottare per il mio posto. Voglio dimostrare di essere di nuovo il portiere titolare”.