Club América, idea Alaba: si valuta il difensore ex Real

Idea Alaba per il Club América: il club messicano studia l’ingaggio dell’ex Real Madrid ora senza squadra

Il Club América sta valutando un’operazione di grande profilo per rinforzare la propria difesa. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il club messicano avrebbe ricevuto la proposta di David Alaba, difensore austriaco classe 1992, attualmente svincolato dopo la fine del contratto con il Real Madrid al termine della scorsa stagione.

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Alaba, giocatore duttile capace di agire sia da centrale che da terzino sinistro, è uno dei profili più completi della sua generazione: tecnica, esperienza internazionale e leadership sono qualità che lo hanno reso un punto fermo prima del Bayern Monaco e poi del Real Madrid. Il suo addio ai blancos ha aperto scenari inattesi, con diversi club che hanno sondato la possibilità di ingaggiarlo.

Nessun interesse del Manchester United

Nonostante alcune indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, il Manchester United non sarebbe interessato ad avviare una trattativa per il trentaduenne. Il club inglese, impegnato in una fase di ricostruzione, non considera Alaba una priorità per il proprio reparto arretrato. Una posizione che lascia spazio ad altre società, tra cui proprio il Club América, che sta valutando con attenzione la fattibilità dell’operazione.

Il peso dell’esperienza internazionale

Alaba arriva da un’estate particolare: ha guidato l’Austria ai Mondiali 2026, indossando la fascia da capitano e disputando quattro partite prima dell’eliminazione agli ottavi contro la Spagna. Un percorso che conferma la sua centralità nel progetto tecnico della nazionale e la capacità di incidere nei grandi appuntamenti.

Per il Club América, l’arrivo di un giocatore con questo pedigree rappresenterebbe un salto di qualità notevole. La squadra è alla ricerca di un leader difensivo che possa dare solidità, ordine e personalità a un reparto che ha mostrato qualche fragilità nella prima parte di stagione.

Valutazioni in corso

La dirigenza messicana sta analizzando costi, tempistiche e condizioni fisiche del giocatore. Alaba, dal canto suo, è alla ricerca di un progetto che gli garantisca centralità tecnica e continuità, elementi che potrebbero rendere il Club América una destinazione credibile.