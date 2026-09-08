Lazio, il ìrinforzo in difesa è ufficiale: arriva Diogo Leite

Diogo Leite è un nuovo giocatore della Lazio: il portoghese raccoglie l’eredità di Alessio Romagnoli

La Lazio torna sul mercato degli svincolati e chiude un’operazione importante per rinforzare la retroguardia. Dopo la cessione di Alessio Romagnoli all’Al‑Sadd, il club di Claudio Lotito ha ufficializzato l’arrivo di Diogo Leite, centrale portoghese classe 1999 cresciuto nel Porto e reduce dall’esperienza in Bundesliga con l’Union Berlino. Il difensore era libero dal 30 giugno, data di scadenza del suo contratto, e ha firmato un accordo biennale da 1,7 milioni di euro netti a stagione più bonus, con opzione per altri due anni.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Un altro colpo a parametro zero dalla Germania

L’arrivo di Leite segue quello di Danilho Doekhi, centrale olandese prelevato anch’egli a parametro zero dall’Union Berlino. Doekhi, classe 1998, si è già presentato nel migliore dei modi: suo l’assist decisivo per il gol di Albert Gudmundsson nel posticipo contro l’Udinese, rete che ha regalato alla Lazio una vittoria in rimonta per 2‑1 e il primo posto in classifica a punteggio pieno dopo tre giornate, insieme a Roma e Inter.

La scelta di puntare su due difensori svincolati risponde alla strategia del club: contenere i costi, mantenere competitività e garantire a Gennaro Gattuso una rosa completa nonostante le difficoltà del mercato estivo. Leite, difensore strutturato, mancino e abile nell’uscita palla, rappresenta un profilo complementare a Doekhi e agli altri centrali già presenti in rosa.

Il nuovo assetto difensivo di Gattuso

Con l’addio di Romagnoli, Gattuso ridisegna la linea difensiva puntando su fisicità, aggressività e capacità di impostare dal basso. Leite porta esperienza internazionale e duttilità, mentre Doekhi aggiunge presenza aerea e letture difensive. L’obiettivo è costruire un reparto solido che possa sostenere la crescita offensiva della squadra, trascinata da Gudmundsson e dal solito Frattesi.

La Lazio, che ha iniziato il campionato con tre vittorie in tre partite, continua così a muoversi con intelligenza sul mercato, sfruttando opportunità a costo zero e inserendo profili già pronti per il contesto della Serie A.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

COMUNICATO – La S.S. Lazio ufficializza il tesseramento del calciatore Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite, svincolatosi dalla FC Union Berlin lo scorso 30/06/26. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il prolungamento per ulteriori due stagioni sportive.





