Lecce, Gandelman può partire: il Maccabi Haifa pensa al ritorno del trequartista israeliano. Cosa sta succedendo

Il classe 2000 è finito nel mirino del club israeliano: arrivato a gennaio dal Gent, ha raccolto 20 presenze con la maglia giallorossa
Il futuro di Omri Gandelman potrebbe essere lontano dal Lecce. Il trequartista israeliano è infatti finito nel mirino del Maccabi Haifa, club del suo Paese che sta valutando il possibile ritorno del giocatore in patria.
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Il mercato israeliano chiuderà il prossimo mercoledì 16 settembre, motivo per cui la trattativa potrebbe svilupparsi nelle prossime ore. Per Gandelman si tratterebbe di un ritorno in un campionato che conosce già bene: prima del trasferimento in Europa, infatti, il classe 2000 ha vestito la maglia del Maccabi Netanya, lasciato nell’agosto 2023.
Lecce, Gandelman ha un contratto lungo ma il Maccabi Haifa insiste
Il giocatore è attualmente legato al Lecce fino a giugno 2029, con un’opzione prevista nel contratto per estendere ulteriormente l’accordo per un’altra stagione. La società salentina, quindi, detiene una posizione contrattuale favorevole nel caso in cui dovesse arrivare una proposta ufficiale.
Gandelman è arrivato in Italia nello scorso mercato invernale, acquistato dal club belga del Gent per una cifra intorno ai 3 milioni di euro. Da quel momento il centrocampista offensivo ha iniziato il suo percorso in Serie A, riuscendo a ritagliarsi spazio nella rosa giallorossa.
Con la maglia del Lecce, il calciatore israeliano ha collezionato complessivamente 20 presenze, impreziosite da 2 gol e 1 assist. Numeri che hanno attirato l’attenzione del Maccabi Haifa, intenzionato a riportarlo nel campionato nazionale.
Gandelman, esperienza internazionale con Israele
Oltre al rendimento con i club, Gandelman rappresenta anche un elemento importante per la nazionale israeliana. Il classe 2000 ha già totalizzato 9 presenze con la selezione maggiore, realizzando 3 gol.
La possibilità di tornare in patria potrebbe quindi rappresentare una nuova opportunità per il centrocampista, che avrebbe la possibilità di giocare con maggiore continuità e mantenere un ruolo centrale anche nel percorso con la propria nazionale.
Il Lecce, dal canto suo, dovrà valutare eventuali offerte nelle prossime ore e decidere se privarsi di un giocatore arrivato soltanto pochi mesi fa e ancora sotto contratto per diverse stagioni.