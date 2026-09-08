Real Madrid-Inter, Mourinho in emergenza: tre centrocampisti squalificati per il debutto in Champions

Lo Special One deve ridisegnare il centrocampo dei Blancos contro i nerazzurri: out Güler, Bernardo Silva e Camavinga dopo le espulsioni della scorsa Champions

Tra le partite di stasera della League Phase di Champions c’è anche Real Madrid Inter. Il Real Madrid si prepara ad affrontare l’Inter nella prima giornata della fase campionato di Champions League, ma José Mourinho arriva al big match del Bernabéu con diversi problemi da risolvere. Lo Special One dovrà infatti fare a meno di tre centrocampisti importanti, tutti fermati dalle squalifiche rimediate nell’ultima edizione della competizione europea.

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Non saranno disponibili Arda Güler, Bernardo Silva ed Eduardo Camavinga, tre elementi che avrebbero potuto rappresentare soluzioni fondamentali per il tecnico portoghese. Le espulsioni sono arrivate nelle fasi decisive della scorsa Champions League: Camavinga e Güler erano stati allontanati durante la sfida contro il Bayern Monaco nei quarti di finale, mentre Bernardo Silva aveva ricevuto il cartellino rosso contro il Real Madrid nell’ottavo di finale.

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Real Madrid, Mourinho deve reinventare il centrocampo

L’assenza dei tre centrocampisti costringe Mourinho a modificare i propri piani tattici. Il tecnico ha perso infatti tre dei quattro titolari abituali in mezzo al campo e dovrà trovare nuove soluzioni per affrontare una squadra come l’Inter, reduce dal successo contro il Napoli in campionato.

L’obiettivo principale è recuperare Aurélien Tchouaméni, considerato fondamentale per garantire equilibrio alla squadra. Il francese dovrebbe affiancare Fede Valverde, nonostante i recenti episodi che avevano visto i due protagonisti di una discussione molto accesa.

Out anche Thiago Pitarch, altra alternativa per la mediana, lasciando Mourinho con poche possibilità di rotazione in un reparto fondamentale.

Real Madrid-Inter, diversi dubbi anche in altri reparti

I problemi per il Real Madrid non riguardano soltanto il centrocampo. Mourinho dovrà fare a meno anche di Éder Militão, Raúl Asencio, Ferland Mendy e Rodrygo, mentre proveranno a recuperare Endrick e Andriy Lunin.

Resta inoltre aperto il ballottaggio nel reparto offensivo per completare il tridente alle spalle di Kylian Mbappé. Una maglia dovrebbe essere assegnata a uno tra Diomande e Diaz, con Vinicius Jr e Jude Bellingham destinati a completare il reparto avanzato.

Inter, Dimarco out: Carlos Augusto al suo posto

Anche l’Inter arriva alla sfida europea con una defezione importante. Federico Dimarco non è partito per Madrid a causa di una distorsione al ginocchio accusata nei giorni precedenti alla gara.

Al suo posto, il tecnico nerazzurro dovrebbe affidarsi a Carlos Augusto, chiamato a sostituire uno degli uomini più importanti della fascia sinistra interista in una delle partite più attese dell’inizio stagione.

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