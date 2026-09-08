Soulé, dalla bufera di mercato alla rinascita con la Roma: il gol all’Atalanta cambia tutto

Il Corriere dello Sport racconta il momento dell’argentino: dalle critiche estive all’abbraccio dello spogliatoio dopo la rete decisiva contro la Dea

Da possibile sacrificabile sul mercato a protagonista assoluto della Roma di Gian Piero Gasperini. È questa la trasformazione vissuta da Matias Soulé, che dopo un’estate caratterizzata da numerose voci sul suo futuro ha trovato nel campo la risposta più importante.

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Come raccontato dal Corriere dello Sport, il talento argentino è passato in pochi mesi dal vortice delle indiscrezioni all’epicentro dell’entusiasmo giallorosso. Le voci di mercato lo avevano indicato come uno degli elementi che potevano finanziare il piano plusvalenze della società, ma la realtà è stata diversa: Soulé non ha mai ricevuto offerte concrete, né dall’Arabia né dalla Premier League, ma soltanto alcuni sondaggi.

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La sua volontà, inoltre, è sempre stata chiara: restare nella Capitale e continuare il percorso con Gasperini, allenatore che nella stagione precedente gli aveva dato grande fiducia, schierandolo per 34 partite consecutive tra campionato e coppe prima dello stop per la pubalgia.

Soulé decisivo contro l’Atalanta: l’abbraccio della Roma

Il momento della svolta è arrivato nella sfida contro l’Atalanta, quando Soulé ha deciso la partita con una giocata di grande talento. Prima l’assist da calcio d’angolo per il pareggio firmato Hermoso, poi il gol del definitivo 2-1 con una giocata personale: dribbling, cambio di direzione, rientro sul sinistro e conclusione precisa all’angolino.

Una rete che ha liberato tutta la tensione accumulata nei mesi precedenti. Al termine della gara, infatti, il classe 2003 è stato circondato dall’affetto dei compagni: da Dybala a Cristante, passando per Malen, Molina, Svilar e Mancini. Un abbraccio collettivo che ha mostrato il forte legame creatosi nello spogliatoio.

Roma, i numeri di Soulé confermano il suo peso specifico

Il talento argentino ha spesso dimostrato di essere un giocatore capace di incidere nei momenti decisivi. Le sue reti con la maglia della Roma hanno portato punti pesanti alla squadra, confermando la capacità di trasformare le occasioni importanti in episodi decisivi.

Anche la concorrenza interna resta elevata. In alcune gare Gasperini ha scelto altre soluzioni offensive, come accaduto contro la Fiorentina, quando è stato preferito Mora, ma il rendimento di Soulé continua a rappresentare una risorsa importante per la squadra.

Soulé, il recupero dopo la pubalgia e la fiducia di Gasperini

Dopo lo stop fisico che aveva condizionato il finale della scorsa stagione, Soulé ha lavorato per ritrovare la migliore condizione. Gasperini aveva evidenziato qualche difficoltà iniziale, ma il giocatore ha risposto sul campo presentandosi pronto quando chiamato in causa.

Ora l’obiettivo è continuare su questa strada. Dopo un’estate complicata, Soulé sembra aver ritrovato il sorriso e il ruolo centrale nel progetto della Roma, con la consapevolezza che le sue qualità possono ancora fare la differenza.