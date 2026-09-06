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Champions League in TV: programma, orari e dove vederla
La Champions League 2026/2027 sta ufficialmente per iniziare. Ma dove vedere la Champions League in TV? Prima di entrare nel dettaglio della nostra guida, diciamo subito che fra le partecipanti della massima competizione europea ci sono ben 4 squadra italiane
Le rappresentanti del Bel Paese sono: Inter, Napoli, Roma e Como. Vedremo quale sarà il percorso delle nostre formazioni, anche in chiave ranking UEFA: l’Italia parte indientro nella lotta per il quinto posto Champions. I sorteggi Champions non sono andati benissimo: insomma, la strada è in salita.
Se ti stai chiedendo dove vedere la Champions League, devi sapere che i diritti televisivi per il triennio 2024-2027 sono stati acquistati da Sky, che ha deciso di blindare la sua acquisizione. L’emittente satellitare trasmetterà dunque in esclusiva anche i playoff, visibili in diretta streaming anche su NOW. Le migliori sfide del mercoledì sera saranno invece trasmesse in esclusiva da Amazon Prime Video. In chiaro, invece, su TV8 sarà visibile il miglior match fra le big straniere per ogni turno.
Ecco dunque il programma del primo turno della League Phase, che andrà in scena martedì 8 e mercoledì 9 settembre, più tutte le info su dove vedere la Champions League in TV.
Champions League stasera in tv: le partite di martedì 8 settembre
Le partite di stasera sono le seguenti:
- 18.45 Diretta Gol Champions League – NOW
- 18.45 Bruges-Aston Villa (Champions League) – NOW
- 18.45 AEK-LASK (Champions League) – NOW
- 20.00 Al Qadsiah-Al Ahli (Saudi League) – SPORTITALIA e COMO TV
- 20.45 Sunderland-Hull (Carabao Cup) – COMO TV
- 21.00 Diretta Gol Champions League – NOW
- 21.00 Real Madrid-Inter (Champions League) – NOW
- 21.00 Porto-Manchester City (Champions League) – NOW
- 21.00 Borussia Dortmund-Villarreal (Champions League) – NOW
- 21.00 Lille-Betis (Champions League) – NOW
Le partite Champions di mercoledì 9 settembre
- 18.45 Diretta Gol Champions League – SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
- 18.45 Barcellona-Feyenoord (Champions League) – NOW
- 18.45 Stoccarda-Viking (Champions League) – SKY SPORT (canale 254) e NOW
- 20.00 Al Nassr-Abha (Saudi League) – SPORTITALIA e COMO TV
- 21.00 Diretta Gol Champions League – NOW
- 21.00 Napoli-Arsenal (Champions League) – Prime Video
- 21.00 Liverpool-Atletico Madrid (Champions League) – NOW
- 21.00 PSG-Slovan (Champions League) – NOW
- 21.00 Sporting-Galatasaray (Champions League) – NOW