Champions League in TV: programma, orari e dove vederla

Champions League in TV: ecco il palinsesto completo delle prime gare degli ottavi di finale e dove vedere le partite

Designate le 16 finaliste e gli accoppiamenti, la Champions League 2020/2021 vive l’andata delle partite degli ottavi di finale. Protagoniste anche le 3 formazioni italiane superstiti dopo la fase a gironi: eliminata soltanto l’Inter di Antonio Conte, restano in corsa la Juventus di Andrea Pirlo, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Lazio di Simone Inzaghi. Champions League in TV: Sky trasmetterà in diretta tutte le partite degli ottavi di finale, mentre Mediaset trasmetterà in chiaro 2 gare, una alla settimana. Ecco dunque il calendario di tutte le sfide degli ottavi di finale di Champions League e dove vederle in diretta TV.

OTTAVI DI FINALE – ANDATA

Martedì 16 febbraio

Ore 21.00, Diretta Gol – SKY SPORT (canale 251 satellite, 486 digitale terrestre)

– SKY SPORT (canale 251 satellite, 486 digitale terrestre) Ore 21.00, Barcellona-PSG – CANALE 5, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

– CANALE 5, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite) Ore 21.00, Lipsia-Liverpool – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253 satellite)

Mercoledì 16 febbraio

Ore 21.00, Diretta Gol – SKY SPORT (canale 251 satellite, 486 digitale terrestre)

– SKY SPORT (canale 251 satellite, 486 digitale terrestre) Ore 21.00, Porto-Juventus – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

– SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite) Ore 21.00, Siviglia-Borussia Dortmund – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253 satellite)

Martedì 23 febbraio

Ore 21.00, Diretta Gol – SKY SPORT (canale 251 satellite, 486 digitale terrestre)

– SKY SPORT (canale 251 satellite, 486 digitale terrestre) Ore 21.00, Atletico Madrid-Chelsea – SKY

– SKY Ore 21.00, Lazio-Bayern Monaco – CANALE 5 e SKY

Mercoledì 24 febbraio

Ore 21.00, Diretta Gol – SKY SPORT (canale 251 satellite, 486 digitale terrestre)

– SKY SPORT (canale 251 satellite, 486 digitale terrestre) Ore 21.00, Atalanta-Real Madrid – SKY

– SKY Ore 21.00, Borussia M’Gladbach-Real Madrid – SKY

Le gare trasmesse da Sky saranno visibili anche su NOW TV e in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go, mentre le gare trasmesse da Mediaset si potranno vedere anche in diretta streaming in chiaro su Mediaset Play.