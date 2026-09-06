Champions League in TV: programma, orari e dove vederla

La Champions League 2026/2027 sta ufficialmente per iniziare. Ma dove vedere la Champions League in TV? Prima di entrare nel dettaglio della nostra guida, diciamo subito che fra le partecipanti della massima competizione europea ci sono ben 4 squadra italiane

Le rappresentanti del Bel Paese sono: Inter, Napoli, Roma e Como. Vedremo quale sarà il percorso delle nostre formazioni, anche in chiave ranking UEFA: l’Italia parte indientro nella lotta per il quinto posto Champions. I sorteggi Champions non sono andati benissimo: insomma, la strada è in salita.

Se ti stai chiedendo dove vedere la Champions League, devi sapere che i diritti televisivi per il triennio 2024-2027 sono stati acquistati da Sky, che ha deciso di blindare la sua acquisizione. L’emittente satellitare trasmetterà dunque in esclusiva anche i playoff, visibili in diretta streaming anche su NOW. Le migliori sfide del mercoledì sera saranno invece trasmesse in esclusiva da Amazon Prime Video. In chiaro, invece, su TV8 sarà visibile il miglior match fra le big straniere per ogni turno.

Ecco dunque il programma del primo turno della League Phase, che andrà in scena martedì 8 e mercoledì 9 settembre, più tutte le info su dove vedere la Champions League in TV.

Champions League stasera in tv: le partite di martedì 8 settembre

Le partite di stasera sono le seguenti:

18.45 Diretta Gol Champions League – NOW

– NOW 18.45 Bruges-Aston Villa (Champions League) – NOW

18.45 AEK-LASK (Champions League) – NOW

20.00 Al Qadsiah-Al Ahli (Saudi League) – SPORTITALIA e COMO TV

20.45 Sunderland-Hull (Carabao Cup) – COMO TV

21.00 Diretta Gol Champions League – NOW

NOW 21.00 Real Madrid-Inter (Champions League) – NOW

21.00 Porto-Manchester City (Champions League) – NOW

21.00 Borussia Dortmund-Villarreal (Champions League) – NOW

21.00 Lille-Betis (Champions League) – NOW

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Le partite Champions di mercoledì 9 settembre

18.45 Diretta Gol Champions League – SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Barcellona-Feyenoord (Champions League) – NOW

18.45 Stoccarda-Viking (Champions League) – SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.00 Al Nassr-Abha (Saudi League) – SPORTITALIA e COMO TV

21.00 Diretta Gol Champions League – NOW

21.00 Napoli-Arsenal (Champions League) – Prime Video

21.00 Liverpool-Atletico Madrid (Champions League) – NOW

21.00 PSG-Slovan (Champions League) – NOW

21.00 Sporting-Galatasaray (Champions League) – NOW