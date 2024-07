Torino, Vanoli e il bellissimo gesto con un giovane fan a Pinzolo: sotto la pioggia… – VIDEO

Il tecnico del Torino Paolo Vanoli autore di un bellissimo gesto a Pinzolo, così con un giovanissimo fan dopo l’allenamento, il video

(Lorenzo Bosca – Inviato a Pinzolo). Era rimasto solo lui – e pochi altri – ad attendere Paolo Vanoli al termine dell’allenamento. Francesco (nome di fantasia) non voleva, non poteva, perdersi l’autografo del nuovo allenatore del Torino. Così, munito di cappellino rigorosamente granata in una mano e brandendo un indelebile con l’altra, l’ha aspettato in rigoroso silenzio sino al termine del consueto allenamento mattutino dei piemontesi qui nel ritiro in Val Rendena.

D’altronde Paolo Vanoli nel cuore dei fan del Torino si è già ritagliato uno spazio importante. La passione, la tenacia, con cui conduce le sedute di Zapata e compagni, hanno già fatto il giro del web. Sui social del mondo Toro non si parla d’altro. Singolare, se si considera che l’ex collaboratore tecnico di Antonio Conte all’Inter, nel capoluogo sabaudo ha messo piede da poco più di due settimane. E per di più il suo Torino (per forza di cose) una gara ufficiale non l’ha ancora disputata.

Ed è così che Francesco, tredici, massimo quattordici anni appena, quella firma la desiderava come nessun’altra al mondo. Forse persino di più, di quella degli stessi calciatori – suoi beniamini immaginiamo – che ogni domenica attende dal sofà dinanzi al televisore o direttamente dai gradoni dello Stadio Olimpico Grande Torino. Con lui un’altra mezza dozzina di giovanissimi. Avvinghiati al reticolato che separa lo Stadio Pineta di Pinzolo dall’attiguo sentiero che si snoda fino al posteggio macchine. Loro erano lì, anche quando il sole si è tramutato in pioggia e quando la pioggia si è poi fatta temporale.

🛑 #Vanoli firma l’autografo a un giovane fan

🎬Così il tecnico del #Torino sotto la pioggia pic.twitter.com/11zLMP1UaH — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) July 23, 2024

Come nei migliori film, anche questa storia non poteva che terminare con un lieto fine. Pensare che non c’è stato nemmeno il bisogno di ‘chiamarlo’ il mister Vanoli. Nemmeno la necessità di urlare il suo nome o attirare in qualche modo l’attenzione del nativo di Varese. Trincerato dietro un sorriso, ultimo (come sempre) a lasciare il campo, l’ex Venezia quell’autografo l’ha firmato con piacere. Prima di soffermarsi persino con qualche battuta e qualche attestato di ringraziamento per chi lo aveva atteso. Un piccolo gesto, ma non cosa scontata nel calcio moderno. Una bellissima storia da raccontare per Francesco ed i pochi fortunati presenti. Il tutto ripreso dall’occhio delle telecamere di Calcionews24. E poi dicono che è solo un gioco.