Pietrelli a Juventusnew24.com: «Next Gen? Mi sono subito ambientato, gruppo coeso; con il mister un ottimo rapporto, questo il nostro obiettivo» – VIDEO

Le parole di Alessandro Pietrelli, ala della Juve Next Gen, in una intervista esclusiva a Juventusnews24.com: ecco cosa ha detto sul suo inserimento

Alessandro Pietrelli, ala destra della Juve Next Gen, ha rilasciato una lunga intervista a Juventusnews24.com. Il classe 2005 è arrivato a gennaio dalla Feralpisalò e ha saputo ritagliarsi subito un ruolo nell’11 di Brambilla. Di seguito un estratto delle sue parole.

Parliamo di presente, parliamo di Juventus Next Gen. Hai avuto un impatto subito importante in Seconda squadra: gol, assist, titolare imprescindibile. Come è stato il tuo inserimento nello spogliatoio, che gruppo hai trovato e soprattutto qual è il valore di questa squadra?

«Mi sono ambientato subito molto bene, ho trovato un gruppo coeso formato da ragazzi tranquilli, umili, simpatici. Qualcuno già lo conoscevo. Dal punto di vista extra-calcistico non è stato per niente difficoltoso. In campo, come ho sempre fatto, mi sono subito concentrato su quello che sapevo fare, sulle richieste del mister nei miei confronti. È andato tutto in maniera naturale, penso di fare ancora di più. In cosa devo migliorare? Lo ha detto anche il mister in qualche dichiarazione: posso migliorare nel gioco con i compagni. Mi piace l’azione da solista ma in certe occasioni posso sfruttare di più l’uno-due con un compagno come successo nel gol con l’Altamura. Questo è un concetto che il mister sta cercando di insegnarmi e io sto cercando di apprenderlo».

Che rapporto hai con mister Brambilla? In cosa ti sta aiutando maggiormente nella tua crescita, su cosa state lavorando? Che tipo di allenatore hai trovato?

«Mi avevano tutti parlato bene del mister, anche con lui non è stato difficile integrarsi. Abbiamo un buon rapporto, io cerco di riportare le sue richieste in campo e sono soddisfatto da questo punto di vista».

Giochiamo a carte scoperte: i playoff sono l’obiettivo che vi siete prefissati? Ne parlate all’interno dello spogliatoio?

«È un nostro obiettivo. Ne parliamo ma più che parlarne lavoriamo per ottenerlo. Un punto fondamentale sarà già la partita di sabato contro il Crotone, in cui noi giocheremo per vincere e avvicinarci al nostro obiettivo».

