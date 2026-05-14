Caos derby Roma Lazio: tifosi esasperati, decisioni rinviate all’ultimo minuto e un’altra figuraccia del sistema – VIDEO

Roma Lazio, esplode la protesta verso una gestione definita “vergognosa”. Tifosi in rivota, un’altra mancanza di rispetto

La gestione del derby Roma‑Lazio è diventata l’ennesimo caso che mette in evidenza le criticità del sistema calcistico italiano. La decisione sul rinvio della partita, arrivata a soli tre giorni dal fischio d’inizio, ha scatenato la rabbia dei tifosi: ancora una volta, chi segue la squadra viene trattato come l’ultima ruota del carro. Il Prefetto ha disposto lo spostamento del match a lunedì sera per la concomitanza con la finale degli Internazionali di Tennis al Foro Italico, un evento noto da oltre un anno alle autorità competenti.

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Il caos non riguarda solo il derby della Capitale. Per garantire la contemporaneità, rischiano di slittare anche le gare di Milan, Juventus, Napoli e Fiorentina, coinvolgendo oltre 300.000 tifosi che hanno già acquistato biglietti, voli, treni e hotel. Una situazione che genera disagi enormi: chi rimborsa chi ha preso ferie o sostenuto spese non recuperabili? A peggiorare il quadro, proprio lunedì — il giorno individuato per far disputare le partite — è previsto anche uno sciopero dei trasporti, rendendo la gestione ancora più surreale.

La vicenda è ormai finita in un braccio di ferro istituzionale: la Lega Serie A ha presentato ricorso al TAR, mentre il Viminale ha ribadito il proprio no. Nel frattempo, i tifosi restano ostaggio di decisioni prese all’ultimo minuto, con un tribunale chiamato a stabilire se si possa giocare o meno a 48 ore dalla partita. Una figura imbarazzante a livello internazionale, che solleva una domanda inevitabile: chi ha sbagliato deve finalmente assumersi le proprie responsabilità.