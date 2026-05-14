Il governatore della Regione Lazio, Rocca: «Penso tutto il male possibile della Lega. Dimostra tutto il suo egoismo» 

Rocca, governatore Regione Lazio: «Penso tutto il male possibile della Lega. Dimostra il suo egoismo e la sua incapacità di programmazione»

La bufera istituzionale sul calendario del derby capitolino non accenna a placarsi. Il Governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca, è intervenuto con toni durissimi sulle colonne del Corriere della Sera, puntando il dito contro la Lega Serie A per la gestione della sfida tra Roma e Lazio.

Rocca ha difeso apertamente il lavoro delle autorità locali, sottolineando come la macchina istituzionale del territorio abbia agito con responsabilità e tempestività. Al contrario, ha accusato i vertici calcistici di una totale mancanza di programmazione e lungimiranza, contribuendo a generare un caos che sta penalizzando società e tifosi.

Le sue parole si inseriscono in un clima già tesissimo, con il derby trasformato in un caso nazionale e con la gestione del calendario finita sotto accusa da più fronti. Una frattura che rischia di lasciare strascichi pesanti anche oltre questa singola vicenda.

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PAROLE – «Ringrazio il prefetto Giannini per aver prontamente corretto questa superficiale presa di posizione della Lega calcio, che mi auguro in futuro sappia pianificare meglio il proprio calendario. Penso tutto il male possibile della Lega. Dimostra tutto il suo egoismo e la sua incapacità di programmazione. Non si può rischiare, non si può scommettere sulla pelle di una città. È una questione imperdonabile: la Lega non si sostituisca a chi si occupa di sicurezza».