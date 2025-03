Eredivisie, l'Ajax batte il PSV e vola a +9, Farioli: «Averli battuti due volte è un grande successo, ma sul titolo...»

L’Ajax batte il PSV Eindhoven e si porta a +9 in vetta all’Eredivisie, ma il tecnico Farioli non vuole ancora parlare di titolo

L’Ajax espugna Eindhoven con un 2-0 – gol di Klaasen e Traorè – sul PSV e vola a +9 in vetta all’Eredivisie, ma il tecnico Francesco Farioli, ai microfoni di ESPN, frena gli entusiasmi sul titolo. Di seguito le sue parole.

VITTORIA DECISIVA? – «Abbiamo 67 punti e ora dobbiamo andare avanti. Possiamo ancora guadagnarne 21. Avevo promesso che avrei parlato di titolo se avessi vinto oggi? No, non ho detto questo, lo hai detto tu. Ma con i ‘se’ non puoi farci niente».

CONTROLLO DEL MATCH – «Abbiamo avuto il controllo anche sui piccoli dettagli oggi. Buoni momenti in possesso di palla e la capacità di soffrire quando serviva. Il PSV ha fatto di tutto per creare occasioni, ma siamo stati bravi a colpire nei momenti giusti e a gestire bene il match. Sono orgoglioso di come i ragazzi si sono gettati nei duelli, hanno difeso tiri e cross e di come i subentrati abbiano dato il loro contributo».

MESSAGGIO AI MEDIA – «Se volete un titolo, ve lo do: aver battuto due volte il Feyenoord e due volte il PSV è un grande successo per questo gruppo di giocatori. È l’unica cosa che vi darò oggi».