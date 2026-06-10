Gvardiol priorità per il Real: incontro con Mourinho, Calafiori resta sullo sfondo

Real Madrid, summit con Josè Mourinho: Josko Gvardiol è in cima alla lista, Calafiori più defilato. Ecco cosa sta succedendo

L’ultimo aggiornamento di Fabrizio Romano apre nuovi scenari sul mercato dei difensori in casa Real Madrid. Durante l’incontro avvenuto nelle scorse ore tra la dirigenza blanca e José Mourinho, non si è parlato soltanto di strategie generali ma anche di profili specifici per rinforzare il reparto arretrato.

Tra questi, il nome che ha catturato maggiormente l’attenzione è quello di Joško Gvardiol, considerato molto in alto nella lista dei desideri del club. Il difensore croato non è mai stato una reale opzione per il Bayern Monaco e, nel frattempo, il Manchester City gli ha proposto un nuovo contratto con aumento salariale, segnale della volontà di blindarlo.

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Parallelamente, Romano riferisce che nei colloqui è emerso anche il nome di Riccardo Calafiori, uno dei difensori più richiesti del momento. Tuttavia, al contrario di Gvardiol, la pista che porta all’azzurro non ha registrato passi avanti significativi.

Il Real Madrid sta monitorando la situazione, ma al momento non si può parlare di trattativa avviata: si tratta più di un interesse esplorativo che di un’operazione in fase calda.

Il club spagnolo continua dunque a valutare le proprie mosse con attenzione, consapevole che il mercato dei difensori di alto livello è particolarmente competitivo. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il Real deciderà di affondare il colpo su uno dei due profili o se emergeranno nuove opportunità.

Di certo, come sottolineato da Romano, la dirigenza blanca ha iniziato a muoversi con decisione per consegnare a Mourinho un reparto difensivo all’altezza delle ambizioni del club.

🚨 During meeting at Real Madrid with José Mourinho defenders were also discussed.



Josko Gvardiol high on list and was never a possibility for Bayern — but #MCFC offered him new deal with salary rise last week.



Calafiori deal not advanced so far.



🎥➕ https://t.co/VIi52EQcdf pic.twitter.com/LWdtaTiPJl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2026