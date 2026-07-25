Manchester United, accordo raggiunto col Real Madrid: Tchouameni verso la Premier per oltre 80 milioni

Il Manchester United ha compiuto un passo decisivo sul mercato, raggiungendo un accordo con il Real Madrid per l’ingaggio di Aurelien Tchouameni, uno dei centrocampisti più completi e ricercati del panorama europeo. L’operazione supera gli 80 milioni di euro, cifra che testimonia la volontà dei Red Devils di costruire una mediana di altissimo livello in vista della prossima stagione.

In queste ore le due società stanno ultimando la documentazione necessaria, preludio alla firma ufficiale che sancirà il trasferimento del francese in Premier League.

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Secondo quanto riportato dal giornalista David Ornstein, l’intesa tra i club è ormai definita e mancano soltanto gli ultimi dettagli burocratici. Per lo United si tratta di un colpo strategico: con l’arrivo di Tchouameni, la dirigenza ritiene completato il pacchetto di centrocampo, un reparto che nelle scorse stagioni aveva mostrato la necessità di un rinforzo di qualità e continuità.

Il francese, reduce da stagioni ad altissimo rendimento con il Real Madrid e protagonista con la nazionale, rappresenta il profilo ideale per dare equilibrio, dinamismo e solidità alla squadra di Manchester.

Con la mediana sistemata, il club inglese può ora concentrare le proprie energie su altri reparti, valutando ulteriori innesti per completare la rosa. L’operazione Tchouameni, per costi e tempistiche, segna una delle mosse più significative dell’estate dei Red Devils e conferma la volontà della società di tornare competitiva ai massimi livelli.