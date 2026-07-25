Si complica l’operazione Chalobah: il Como non trova l’intesa e la distanza con il Chelsea resta ampia dopo l’ultimo incontro

Non arrivano segnali di avanzamento nella trattativa tra Como e Chelsea per Trevoh Chalobah. Come anticipato in questi giorni, l’incontro odierno non ha prodotto passi avanti significativi: i Blues avevano ritoccato al ribasso la richiesta economica, scendendo da 35 a 30 milioni più bonus, ma l’intesa resta lontana. Durante il confronto è emerso inoltre che i 5 milioni di bonus richiesti dal Chelsea sarebbero facilmente raggiungibili, un dettaglio che ha contribuito a raffreddare ulteriormente la pista.

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Il difensore classe ’99 arriva da un’estate intensa: ha partecipato al Mondiale con l’Inghilterra, concluso con l’eliminazione in semifinale contro l’Argentina. La convocazione del CT Tuchel è stata il coronamento di una stagione di alto livello con il Chelsea, in cui Chalobah ha messo insieme 34 presenze in Premier League impreziosite da 3 gol, oltre a 8 apparizioni in Champions League.

Il Como continua a monitorare la situazione, ma allo stato attuale la distanza tra le parti rimane ampia e la trattativa non sembra destinata a decollare nell’immediato. La valutazione del Chelsea, unita alla struttura dei bonus, rappresenta un ostacolo che il club lombardo non è intenzionato a superare senza condizioni più favorevoli. La sensazione, al momento, è che il dossier Chalobah sia entrato in una fase di stallo.