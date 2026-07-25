Prima rete in Perù per Gianluca Lapadula: l’attaccante firma il gol vittoria all’esordio casalingo con l’Universitario

Gianluca Lapadula ha segnato la prima rete con l’Universitario de Deportes, prima gioia in Perù per l’attaccante

Serata da incorniciare per Gianluca Lapadula, che firma il suo primissimo sigillo con la maglia dell’Universitario de Deportes regalando un successo fondamentale al club di Lima. L’ex attaccante del Milan, trasferitosi nel massimo campionato peruviano lo scorso giugno, è stato il grande protagonista del match contro il Cusco, deciso in extremis sul risultato finale di 2-1. All’italo-peruviano sono bastati poco più di 15 minuti sul terreno di gioco per incidere in maniera determinante sulla gara, trovando la via del gol in pieno recupero a soli due minuti dal fischio finale.

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Un impatto immediato all’esordio casalingo

Dopo essere già sceso in campo nella giornata inaugurale del torneo contro il Tarma, la sfida contro il Cusco rappresentava il primo incontro tra le mura amiche per Lapadula davanti ai suoi nuovi tifosi. L’attaccante ha dimostrato subito un ottimo stato di forma e grande fiuto del gol, facendosi trovare pronto nel momento di massima pressione. La sua marcatura agonica non solo ha garantito l’incasso dei tre punti alla squadra, ma ha subito cementato il feeling tra il centravanti e l’ambiente dell’Universitario de Deportes.

Le dichiarazioni a L1max: il feeling con il gruppo e la Nazionale

Al termine della contesa, intervistato ai microfoni dell’emittente L1max, il centravanti ha raccontato le proprie emozioni per una rete tanto attesa quanto decisiva, soffermandosi sul caloroso abbraccio ricevuto dai compagni di squadra subito dopo il gol:

“Sognavo questo gol, stiamo lavorando molto bene tutti insieme, ce lo meritavamo. L’abbraccio con i compagni? Ho conosciuto la maggior parte di loro in Nazionale, per me sono una famiglia, mi sono sentito a casa dal primo giorno”

La dedica alla famiglia e gli obiettivi stagionali Depor

La grande gioia per la vittoria non ha fatto dimenticare al giocatore i sacrifici compiuti per affrontare questa nuova avventura professionale lontano dall’Europa. In conclusione della sua intervista, Lapadula ha voluto rivolgere un pensiero speciale ai suoi cari, ribadendo con forza le proprie ambizioni per il prosieguo del campionato:

“Dedico il gol a tutta la mia famiglia. Io sono venuto qui chiedendo loro uno sforzo incredibile: sono qui per vincere, per dare il massimo. Oggi è una serata bellissima, ma il percorso è molto lungo”

Con questo successo ottenuto in extremis, l’Universitario de Deportes prosegue la propria marcia ai vertici della classifica con un Lapadula subito decisivo e pronto a confermarsi punto di riferimento offensivo per tutto il prosieguo della stagione.