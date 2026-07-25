Napoli, arriva la firma di Antonio Vergara: accordo fino al 2031 per il talento cresciuto nel vivaio dei partenopei

Il rinnovo era nell’aria da giorni — Antonio Vergara lo aveva anticipato a Dimaro, durante l’incontro con i tifosi — e ora è arrivata anche la conferma ufficiale. La SSC Napoli ha annunciato di aver esteso il contratto del giovane talento azzurro fino al 30 giugno 2031, con possibilità di ulteriore prolungamento.

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Nel comunicato diffuso dal club, viene ripercorso il percorso di Vergara all’interno del vivaio partenopeo, una crescita costante che lo ha portato al debutto in prima squadra il 23 agosto 2025, nella vittoria sul Sassuolo al Mapei Stadium. Da quel momento, il classe 2003 ha iniziato a ritagliarsi spazio e fiducia, fino a vivere alcune serate destinate a restare nella memoria dei tifosi.

Il 28 gennaio è arrivato il suo primo gol con la maglia del Napoli, una giocata spettacolare contro il Chelsea che ha infiammato il pubblico del Maradona. Appena tre giorni più tardi, Vergara ha firmato anche la sua prima rete in campionato, decisiva nel successo interno contro la Fiorentina.

In totale, il giovane centrocampista ha già collezionato 19 presenze con la prima squadra, contribuendo alla conquista di una Supercoppa Italiana e mostrando una crescita che ha convinto la società a blindarlo per il futuro.

COMUNICATO – La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Antonio Vergara fino al 30 giugno 2031 con opzione per il prolungamento.

Dopo una lunga trafila nel settore giovanile dei partenopei, il 23 agosto 2025 Vergara fa il suo esordio in prima squadra in occasione della vittoria esterna contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Lo scorso 28 gennaio arriva il primo gol in maglia azzurra al cospetto del Chelsea, con un’autentica prodezza che manda in visibilio il pubblico del Maradona. Tre giorni più tardi mette a referto anche il primo gol in campionato, decisivo per la vittoria interna contro la Fiorentina. Con il Napoli ha collezionato 19 presenze, vincendo una Supercoppa Italiana. Congratulazioni, Antonio!”.