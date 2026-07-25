Al Hilal scatenato! Dopo Summerville non si ferma, obiettivo Luis Diaz del Bayern. La mossa del club arabo non lascia dubbi

L’Al Hilal punta a creare un top team in questo mercato. Occhi su Luis Diaz del Bayern Monaco, ecco tutti i dettagli

L’Al-Hilal non ha alcuna intenzione di fermarsi sul mercato e continua a pianificare acquisti di altissimo livello per rinforzare il proprio reparto avanzato. Dopo aver ufficializzato l’ingaggio di Crysencio Summerville dal West Ham, la società saudita ha messo nel mirino un nuovo prestigioso obiettivo internazionale: l’ala colombiana Luis Díaz, attualmente in forza al Bayern Monaco. Lo riferisce Gianluigi Longari di Sportitalia.

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L’assalto a Luis Díaz e la strategia dell’Al-Hilal Wikipedia

La dirigenza dell’Al-Hilal, sostenuta da un’imponente disponibilità economica e guidata dall’ambizione di dominare in patria e nelle competizioni continentali, sta valutando un affondo concreto per il classe 1997. Luis Díaz, trasferitosi al Bayern Monaco nell’estate del 2025 al termine dell’esperienza con il Liverpool, rappresenta il profilo perfetto individuato dallo staff tecnico per garantire velocità, imprevedibilità e incisività nell’uno contro uno sulle corsie esterne.

Sebbene la trattativa si preannunci complessa a causa della posizione centrale che il calciatore ricopre nei piani del club bavarese, il club di Riyadh appare intenzionato a presentare un’offerta economica particolarmente allettante sia per il cartellino del giocatore sia per l’ingaggio dell’atleta.

Da Summerville al nuovo colpo: le ambizioni del club saudita

Il forte interesse per il nazionale colombiano conferma la strategia di rafforzamento aggressiva intrapresa dalla società. Soltanto di recente l’Al-Hilal ha completato l’operazione per Crysencio Summerville, assicurandosi un giovane talento di assoluto valore per il settore offensivo.

L’eventuale innesto di un top player del calibro di Luis Díaz andrebbe a comporre un tridente d’attacco formidabile, confermando l’incessante crescita della Saudi Pro League e la capacità dell’Al-Hilal di attrarre protagonisti assoluti del calcio europeo nel pieno della loro maturità agonistica.

Gli sviluppi della trattativa di mercato

I prossimi giorni saranno determinanti per comprendere i margini di manovra dell’operazione. Se l’Al-Hilal deciderà di formalizzare la proposta ufficiale, la palla passerà ai vertici del Bayern Monaco e all’entourage di Luis Díaz, chiamati a valutare la possibilità di inaugurare un nuovo capitolo di calciomercato.