Dibu Martínez spiazza tutti: «Devo riflettere e vedere se è il momento di fare un passo indietro». Le sue dichiarazioni

Delusione, amarezza e un futuro tutto da decifrare. È questo il clima che emerge dal post pubblicato su Instagram da Dibu Martínez, poche ore dopo la sconfitta dell’Argentina nella finale del Mondiale contro la Spagna. Un messaggio che lascia trasparire il peso della delusione sportiva, ma anche la necessità di prendersi una pausa: ora per il portiere è tempo di vacanze e di riflessioni, soprattutto in vista delle decisioni che dovrà prendere sul proprio domani professionale.

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PAROLE – «Ho sognato di riconquistarla, ho sognato di portarla in Argentina e di scrivere ancora una volta la storia. La verità è che il dolore è difficile da spiegare; non resta che riflettere su molte cose e vedere come andare avanti e se è il momento di fare un passo indietro. Mi dispiace tantissimo, ho davvero dato il massimo per aiutare il mio Paese e i miei compagni».

Sul fronte mercato, il nome di Martínez resta centrale nei piani della Juventus, che lo ha individuato come prima scelta per rinforzare la porta. Il ruolo del nuovo numero uno è considerato una priorità assoluta e il Dibu ha già espresso il suo gradimento per il trasferimento in bianconero. L’ostacolo, al momento, è rappresentato dalle richieste dell’Aston Villa, che non intende cederlo senza un’offerta all’altezza del suo valore. Le parti attendono sviluppi nei prossimi giorni, con la Juve pronta a capire se esistono margini per avvicinarsi alla cifra richiesta dal club inglese.

Intanto, nella lista dei possibili profili resta anche Guglielmo Vicario, alternativa sempre monitorata dalla dirigenza bianconera nel caso in cui la pista Martínez dovesse complicarsi ulteriormente.