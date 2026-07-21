Zaniolo ancora assente all’allenamento: ma la firma per il rinnovo con l’Udinese è vicina

Zaniolo Udinese, accordo raggiunto ma manca l’annuncio: l’attaccante non si è allenato nemmeno oggi, la situazione

La situazione legata a Nicolò Zaniolo resta in continua evoluzione in casa Udinese. Come riferito da Sky Sport, il giocatore non era presente all’allenamento svolto oggi, martedì 21 luglio, insieme al resto della squadra bianconera.

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L’assenza arriva dopo una serata importante sul fronte contrattuale. Nella giornata di ieri, infatti, l’attaccante classe 1999 avrebbe raggiunto un accordo con l’Udinese per un prolungamento di quattro anni. Un passaggio atteso dopo il riscatto dal Galatasaray, con il club friulano che avrebbe accolto le richieste del giocatore riguardo alla revisione del contratto firmato in fretta durante la precedente sessione estiva di mercato.

Zaniolo Udinese, attesa per firma e comunicato ufficiale

Ora manca soltanto l’ultimo passaggio: la firma sul nuovo accordo e il successivo annuncio ufficiale da parte del club. La sensazione è che la vicenda possa arrivare presto alla sua conclusione, chiudendo un lungo tira e molla che ha accompagnato le ultime settimane.

L’Udinese, dopo aver investito su Zaniolo, vuole ripartire da un calciatore considerato importante per qualità, esperienza e capacità di incidere negli ultimi metri. Il nuovo contratto rappresenterebbe quindi un segnale forte di fiducia reciproca tra le parti.

Udinese, domani la partenza per il ritiro in Tirolo Orientale

Intanto la squadra prosegue la preparazione estiva. Domani, 22 luglio, è prevista la partenza dell’Udinese per la seconda parte del ritiro nel Tirolo Orientale, dove il gruppo resterà fino al 4 agosto.

L’obiettivo è continuare il lavoro in vista dell’esordio in Serie A, fissato per il 22 agosto alle 18:30 contro il Como. Una tappa importante nel percorso di avvicinamento alla nuova stagione.

Zaniolo Udinese, giornata decisiva per il futuro

A meno di ulteriori colpi di scena, quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per chiudere definitivamente la questione. Una volta arrivata la firma ufficiale, Zaniolo dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente con i compagni e rientrare pienamente nel progetto tecnico dell’Udinese.

Il club resta in attesa dell’ultimo via libera, mentre il giocatore si avvicina alla permanenza in bianconero con un nuovo contratto pluriennale.