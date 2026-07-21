Romagnoli si allena a Roma in attesa di sviluppi: il rapporto con il club appare ormai compromesso. Ipotesi rescissione

Il futuro di Alessio Romagnoli resta avvolto dall’incertezza. Dopo aver ottenuto dalla Lazio il via libera per lasciare il club, il difensore è ancora fermo nella Capitale in attesa di capire quale sarà la prossima tappa della sua carriera.

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Nonostante l’accordo con il calciatore fosse stato raggiunto, la trattativa con l’Al Sadd ha subito una brusca frenata. Secondo quanto riportato anche da Il Messaggero, il club qatariota avrebbe rallentato i contatti, lasciando momentaneamente in sospeso un’operazione che sembrava ormai indirizzata verso la chiusura.

Nel frattempo Romagnoli continua ad allenarsi individualmente a Roma, aspettando novità che possano sbloccare definitivamente la situazione e consentirgli di salutare Formello. Non è però escluso che il difensore possa essere nuovamente convocato al centro sportivo nei prossimi giorni, mentre società e giocatore valutano le possibili soluzioni.

La sensazione è che il rapporto tra le parti sia ormai arrivato a un punto di rottura e che ricucire lo strappo sia estremamente complicato. Proprio per questo motivo, qualora il trasferimento all’Al Sadd dovesse definitivamente sfumare, prenderebbe quota anche l’ipotesi di una rescissione consensuale del contratto, soluzione che permetterebbe a Romagnoli di liberarsi e cercare una nuova destinazione.