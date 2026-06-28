L’Utrecht scommette sul futuro: ufficiale l’arrivo di Emmanuel Chigozie Owen dal Bayer Leverkusen

L’Utrecht ha ufficializzato l’arrivo di Emmanuel Chigozie Owen dal Bayer Leverkusen. Tutti i dettagli del colpo per il futuro

L’Utrecht continua a guardare al futuro e piazza un colpo di prospettiva molto interessante sul mercato internazionale. Il club olandese ha infatti annunciato, attraverso i propri canali ufficiali, l’acquisizione a titolo definitivo del promettente esterno offensivo Emmanuel Chigozie Owen, prelevato direttamente dalle giovanili del Bayer Leverkusen. Il diciannovenne, pronto a misurarsi con la realtà del calcio olandese, rappresenta un investimento importante e a lungo termine per la società della Domstad.

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Dalla Germania all’Eredivisie: i numeri di un talento in rampa di lancio

Formatosi calcisticamente in Germania, muovendo i primi passi nel florido settore giovanile dell’Hoffenheim prima di passare al Bayer Leverkusen, Chigozie Owen si è messo in grande evidenza nel corso dell’ultima stagione con la formazione Under 19 delle Aspirine. Le sue statistiche parlano da sole: in 24 presenze stagionali, il giovane attaccante esterno ha messo a referto ben 13 reti e fornito 7 preziosi assist ai compagni.

Numeri di assoluto livello che non sono passati inosservati, tanto da valergli la convocazione in prima squadra nel corso dell’ultima trionfale stagione del Leverkusen, pur senza arrivare al debutto ufficiale. Ora, l’approdo nel massimo campionato olandese rappresenta il trampolino di lancio ideale per il definitivo salto nel calcio professionistico.

Le prime parole in Olanda: “Creatività, fisico e voglia di adattarmi”

L’impatto con la nuova realtà è stato da subito estremamente positivo. Il diciannovenne ha confessato di essersi sentito immediatamente a proprio agio: “La prima volta che sono arrivato qui a Utrecht, l’accoglienza è stata fantastica, è stato come immergersi in un bagno caldo. Penso di essere un giocatore forte palla al piede e credo di poter dare un ottimo contributo anche dal punto di vista fisico. Sono un profilo creativo: amo inventare occasioni, fornire assist e, ovviamente, segnare gol“.

Un progetto a lungo termine: blindato fino al 2030

L’FC Utrecht ha dimostrato di credere fermamente nelle potenzialità del ragazzo, facendogli firmare un contratto a lunghissima scadenza, valido fino a giugno 2030. Da parte sua, Chigozie Owen dimostra grande maturità e umiltà: non fa drammi se inizialmente dovrà farsi le ossa nello Jong FC Utrecht (la squadra delle riserve) piuttosto che in prima squadra.

“Il mio obiettivo principale ora è adattarmi qui nei Paesi Bassi il più velocemente possibile“, ha concluso il talento diciannovenne. “Voglio semplicemente giocare il più possibile e continuare a svilupparmi“. Un mix di ambizione e pazienza che potrebbe fare le fortune del club olandese nelle stagioni a venire.