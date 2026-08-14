Torino, Acquah al Modena: sorpasso sul Catanzaro e affare in chiusura

Torino, Wisdom Acquah verso il Modena in prestito: visite mediche programmate per lunedì

Cambio di programma per il futuro di Wisdom Acquah. Il centrocampista classe 2007 del Torino, inizialmente destinato al Catanzaro, è ormai virtualmente un nuovo giocatore Modena, che nelle ultime ore ha effettuato il sorpasso decisivo nella corsa al giovane granata.

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Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’operazione è ormai alle battute finali e Acquah dovrebbe sostenere le visite mediche nella giornata di lunedì, ultimo passaggio prima della definizione del trasferimento.

Torino, il Modena supera il Catanzaro per Acquah

Fino a poche ore fa sembrava tutto apparecchiato per il passaggio del giocatore al Catanzaro. Il club calabrese aveva raggiunto un’intesa con il Torino sulla base di un prestito secco in Serie B, formula pensata per permettere al centrocampista di trovare maggiore continuità e accumulare esperienza tra i professionisti.

L’inserimento del Modena ha però cambiato rapidamente lo scenario. I canarini hanno intensificato i contatti con la dirigenza granata e sono riusciti a superare il Catanzaro proprio quando l’operazione sembrava ormai indirizzata verso la Calabria.

Acquah, prestito per trovare spazio e continuità

Nato a Calcinate e legato al Torino da un contratto fino al 30 giugno 2029, Acquah è considerato un profilo interessante per il futuro del club piemontese.

La scelta di cederlo temporaneamente nasce proprio dall’esigenza di garantirgli maggiore minutaggio e la possibilità di misurarsi con maggiore continuità nel calcio professionistico. Il Modena potrebbe quindi rappresentare una tappa importante nel suo percorso di crescita.

Torino, Petrachi definisce gli ultimi dettagli

Ora toccherà al direttore sportivo Gianluca Petrachi completare gli ultimi aspetti burocratici dell’operazione. La formula dovrebbe restare quella del prestito, con il Torino intenzionato a mantenere il controllo sul cartellino del classe 2007.

Salvo nuovi colpi di scena, dunque, il futuro immediato di Wisdom Acquah sarà in Emilia: il Modena ha accelerato al momento giusto e si prepara ad accogliere uno dei giovani più interessanti della rosa granata.