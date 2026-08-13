Lucumì è un nuovo giocatore della Juventus! Retroscena e motivi dietro al colpo perfetto per la difesa di Spalletti – VIDEO di Marco Baridon

Lucumì alla Juventus, affare fatto! Perché i bianconeri hanno preso il difensore perfetto per Spalletti – VIDEO di Marco Baridon

La Juventus assesta un colpo di mercato determinante per rinforzare la propria linea difensiva, definendo gli ultimi dettagli per l’approdo a Torino di Jhon Lucumí. L’intesa con il Bologna è stata raggiunta sulla base di un investimento complessivo da 20 milioni di euro, garantendo al club bianconero uno dei centrali più prestazionali del campionato. Per il difensore sudamericano è pronto un contratto fino al 2030, con opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione fino al 2031, a fronte di uno stipendio da 2,5 milioni di euro netti all’anno. Lucumì giungerà in città nel fine settimana per sostenere le visite mediche e apporre la firma ufficiale sul contratto.

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Le qualità del colombiano: costruzione mancina, atletismo e Serie A

L’operazione porta in dote un profilo tattico ideale per le esigenze della retroguardia bianconera. Nato nel 1998, il giocatore si trova nel momento di massima maturità calcistica e possiede una profonda familiarità con i ritmi della Serie A. La determinazione del giocatore è risultata decisiva per la riuscita dell’affare: il centrale ha infatti congelato ogni altra proposta di mercato per sposare apertamente la causa della Juventus.

Le sue peculiarità tecniche e fisiche ne fanno un interprete completo ed ecclettico:

Struttura fisica e aggressività: Abile nella marcatura d’uscita e negli anticipi difensivi , fa dello strapotere fisico e della tenuta atletica due punti di forza cruciali per dominare i duelli individuali contro ogni tipologia di attaccante.

Abile nella marcatura d’uscita e negli , fa dello strapotere fisico e della due punti di forza cruciali per dominare i duelli individuali contro ogni tipologia di attaccante. Impostazione con il piede sinistro: La sensibilità del suo mancino garantisce un’uscita pulita del pallone dalla propria area di rigore. I dati statistici dell’ultimo campionato lo confermano, registrando una precisione nei passaggi pari al 90% e collocandolo al quarto posto generale per lanci lunghi andati a buon fine.

Leadership, esperienza e trofei in bacheca

Oltre alle qualità mostrate sul terreno di gioco, l’arrivo del colombiano inietta nel gruppo carattere, grinta e cattiveria agonistica. Il percorso professionale di Jhon comprende i titoli conquistati in Belgio con il Genk, la storica Coppa Italia sollevata con il Bologna e il ruolo di perno difensivo all’interno della Nazionale colombiana, con la quale si è aggiudicato due medaglie in Copa América. La società bianconera inserisce così nell’organico un profilo solido e vincente, pronto a guidare il reparto arretrato nelle sfide più impegnative della stagione.