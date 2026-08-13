Olanda, Xavi Hernández è il nuovo commissario tecnico: ufficiale l’accordo con la federazione

Olanda, Xavi Hernández prende il posto di Ronald Koeman: firma arrivata e nuova avventura in nazionale per l’ex Barcellona

Xavi Hernández è il nuovo commissario tecnico dell’Olanda. La federazione calcistica olandese ha ufficializzato l’arrivo dell’ex allenatore del Barcellona, che ha accettato la proposta dei Paesi Bassi e ha firmato l’accordo che lo legherà alla nazionale Oranje.

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L’annuncio è arrivato direttamente dalla federazione, che ha accolto così il nuovo ct: «Siamo orgogliosi di presentare il nostro nuovo allenatore. Benvenuto, Xavi Hernandez».

Per il tecnico spagnolo si apre quindi un capitolo completamente nuovo della propria carriera. Dopo l’esperienza maturata sulla panchina del Barcellona, Xavi avrà infatti per la prima volta la responsabilità di guidare una nazionale.

Olanda, Xavi Hernández apre un nuovo ciclo

La trattativa si è definita nelle ultime ore e nella giornata di oggi è arrivata la firma sui documenti. L’accordo tra Xavi e la federazione olandese è quindi ufficiale, con il tecnico chiamato a dare inizio a un nuovo ciclo dopo la conclusione del rapporto con Ronald Koeman al termine dei Mondiali.

L’Olanda ha deciso di puntare su un allenatore giovane ma già abituato a lavorare ad altissimo livello, affidandogli una rosa composta da numerosi giocatori protagonisti nei principali campionati europei.

Xavi, nuova sfida dopo il Barcellona

Per Xavi Hernández si tratta di una svolta importante. Dopo aver costruito la propria esperienza da allenatore soprattutto nel calcio di club, il tecnico dovrà ora confrontarsi con dinamiche differenti, tempi di lavoro più ridotti e la necessità di costruire rapidamente un’identità precisa.

L’obiettivo della federazione è chiaro: riportare l’Olanda stabilmente ai vertici del calcio internazionale e aprire un nuovo percorso tecnico dopo la fine dell’era Koeman.

Olanda, parte ufficialmente l’era Xavi

Con la firma arrivata nelle ultime ore, dunque, non ci sono più dubbi: Xavi Hernández è il nuovo commissario tecnico dell’Olanda.

Il tecnico spagnolo è pronto a iniziare una sfida ambiziosa, con l’obiettivo di valorizzare il talento della selezione Oranje e costruire una squadra capace di tornare protagonista nelle grandi competizioni internazionali.