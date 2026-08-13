Fulham, caos al Trofeo Costa del Sol: Arbeloa espulso e squadra fuori dal campo prima dei rigori per protesta

Fulham-Málaga, finale surreale al Trofeo Costa del Sol: gli inglesi lasciano il terreno di gioco dopo il 2-2 per l’espulsione di Arbeloa

Finale decisamente fuori dagli schemi al Trofeo Costa del Sol, torneo amichevole organizzato dal Málaga. La sfida tra i padroni di casa e il Fulham, terminata sul risultato di 2-2, si è infatti chiusa tra proteste, un’espulsione e la clamorosa decisione della formazione inglese di non disputare i calci di rigore.

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Protagonista della tensione è stato Álvaro Arbeloa, ex allenatore del Real Madrid e oggi tecnico del Fulham. Al termine dell’incontro, dopo il triplice fischio, Arbeloa è stato espulso per proteste nei confronti della direzione arbitrale.

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Fulham, la squadra lascia il campo prima dei rigori

La decisione dell’arbitro ha preceduto un epilogo ancora più insolito. I giocatori del Fulham hanno infatti abbandonato il terreno di gioco senza prendere parte alla serie dei calci di rigore, che avrebbe dovuto stabilire la squadra vincitrice del trofeo dopo il pareggio maturato nei tempi regolamentari.

Il comportamento degli inglesi ha di fatto consegnato il successo al Málaga, scatenando immediatamente reazioni e discussioni sui social per una conclusione raramente vista anche nel contesto di un’amichevole estiva.

Fulham, la spiegazione del club inglese

La società londinese ha però voluto chiarire la propria posizione. Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio, il Fulham avrebbe sostenuto che la disputa dei calci di rigore non fosse stata inserita negli accordi stabiliti prima della partita.

Ci sarebbe inoltre stata una seconda motivazione di carattere logistico. Prolungare ulteriormente la serata avrebbe infatti esposto squadra e staff al rischio concreto di perdere il volo di ritorno, motivo per cui il club avrebbe scelto di lasciare lo stadio senza partecipare alla lotteria dagli undici metri.

Trofeo Costa del Sol, un finale destinato a far discutere

Il 2-2 tra Málaga e Fulham è così passato in secondo piano rispetto a quanto accaduto dopo il fischio finale. Dall’espulsione di Arbeloa alla scelta della squadra inglese di non battere i rigori, il Trofeo Costa del Sol si è chiuso con un episodio destinato a restare tra i più curiosi di questo precampionato.