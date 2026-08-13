Mercato Lazio, Frattesi è il nuovo rinforzo di Gattuso: ora assalto a Pinamonti, torna anche l’idea Icardi

Mercato Lazio, chiuso Frattesi dall’Inter: oggi le visite mediche, poi il club accelererà per il nuovo centravanti. Pinamonti e Icardi i nomi caldi

La Lazio completa un tassello fondamentale del proprio centrocampo e si prepara a concentrare le energie sull’attacco. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è stata infatti definita l’operazione che porterà Davide Frattesi dall’Inter alla squadra allenata da Gennaro Gattuso.

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Il centrocampista romano torna così in biancoceleste dopo l’esperienza nel settore giovanile. L’accordo prevede un prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni, al verificarsi di almeno una tra due condizioni: 25 presenze complessive del giocatore oppure un piazzamento della Lazio almeno al decimo posto.

Lazio, tutti i dettagli dell’affare Frattesi

Nell’operazione sono previsti inoltre 3 milioni di bonus e una percentuale del 50% sulla futura plusvalenza a favore dell’Inter, elemento decisivo per arrivare alla fumata bianca.

Per Frattesi è pronto un accordo complessivamente di cinque anni, considerando la stagione in prestito e i successivi quattro anni di contratto. L’ingaggio sarà vicino ai 3 milioni a stagione più bonus. Oggi il centrocampista è atteso a Roma per sostenere le visite mediche.

Dal punto di vista tattico, Gattuso potrà sfruttarne la duttilità sia nel 4-3-3, come mezzala capace di inserirsi, sia nel 4-2-3-1, anche in posizione più avanzata. Frattesi arriva inoltre con un importante contributo offensivo alle spalle: 15 gol in tre stagioni con l’Inter e 8 in 34 presenze con l’Italia.

Lazio, Pinamonti resta il primo obiettivo per l’attacco

Sistemato il centrocampo, la priorità diventa ora il centravanti. La Lazio continua a trattare con il Sassuolo per Andrea Pinamonti, anche se resta distanza rispetto alla richiesta di circa 15 milioni.

Si lavora alla possibilità di un prestito con obbligo di riscatto condizionato. Prima, però, il Sassuolo dovrebbe prolungare il contratto dell’attaccante, attualmente in scadenza nel 2027. Va inoltre trovata un’intesa sulle condizioni del riscatto, perché l’ipotesi di legarlo alla qualificazione europea della Lazio non convince il club neroverde.

Lazio, torna anche la pista Icardi

Parallelamente è stata rivalutata anche la possibilità Mauro Icardi. L’ex Inter è svincolato dopo l’esperienza al Galatasaray, ma il principale ostacolo resta l’ingaggio: nell’ultima stagione in Turchia percepiva circa 6 milioni più bonus, una cifra molto superiore ai parametri salariali della Lazio.