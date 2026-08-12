Il Manchester United spinge per Camavinga: il centrocampista francese ha espresso il suo desiderio per il futuro

Il Manchester United vuole Eduardo Camavinga ma il centrocampista francese ha risposto così all’interesse dei Red Devils

Il Manchester United prosegue la propria ricerca sul mercato per rinforzare l’organico, individuando in Eduardo Camavinga un obiettivo di primissimo livello. Come rivelato dal quotidiano The Athletic, il club britannico ha manifestato un concreto interesse per il tesserato del Real Madrid, attratto in particolar modo dalla sua straordinaria polivalenza tattica. La dirigenza dei Red Devils è infatti alla ricerca di un interprete capace di disimpegnarsi sia come centrocampista centrale sia come terzino sinistro, così da garantire un’alternativa di spessore e una costante concorrenza interna a Luke Shaw.

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Rifiutata l’ipotesi Lewis-Skelly, fari puntati sul talento francese

In questa fase della sessione estiva, le attenzioni del club di Old Trafford restano orientate verso profili di affermata caratura internazionale. Tra le opzioni balzate al vaglio dell’area tecnica figurava anche quella legata a Myles Lewis-Skelly, proposto direttamente dall’Arsenal per una valutazione di 53 milioni di euro. Tuttavia, lo United non ha manifestato un gradimento particolare per il giovane dei Gunners, preferendo concentrare le proprie energie sulla pista che porta al talento transalpino delle Merengues.

La conferma di Fabrizio Romano: contatti a luglio ma risposta negativa

Sui retroscena della trattativa è intervenuto l’esperto di mercato Fabrizio Romano, confermando che l’interesse del Manchester United per il classe 2002 è stato reale e approfondito. I vertici del club inglese avevano infatti effettuato un sondaggio esplorativo già nel mese di luglio, mettendosi in contatto con gli agenti di Camavinga per verificare le condizioni di un ipotetico trasferimento.

La presa di posizione del calciatore si è rivelata però categorica: la linea trasmessa a tutti i club interessati è sempre stata quella di rimanere al Real Madrid, senza alcuna apertura verso un cambio di maglia o un approdo in Premier League.

Il fattore Rodri e la determinazione con Mourinho

A blindare ulteriormente la permanenza del mediano a Madrid ha contribuito la svolta relativa al mancato arrivo di Rodri, il cui sfumato ingaggio ha garantito maggiore respiro nelle rotazioni della linea mediana di Casa Blanca. Alla luce di questo scenario, il giocatore si dichiara ancora più motivato a proseguire la propria avventura al Santiago Bernabéu e a lavorare duramente per conquistare la piena fiducia di José Mourinho. Allo stato attuale la posizione del francese non cambia, costringendo lo United a valutare alternative per il proprio reparto centrale.