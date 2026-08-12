Tottenham, De Zerbi esalta Tonali: «Può essere un leader come a Brescia»

Tottenham, Roberto De Zerbi ha esaltato Sandro Tonali. Le parole sul nuovo acquisto degli Spurs

Il Tottenham riparte con ambizioni rinnovate e mette al centro del proprio progetto la figura di Sandro Tonali.Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore degli Spurs Roberto De Zerbi ha speso parole di profonda stima nei confronti del centrocampista italiano, evidenziandone l’impatto fondamentale nello spogliatoio e sul terreno di gioco. La società londinese, impegnata in un’importante fase di ristrutturazione dell’organico, ha individuato nel classe 2000 il perno ideale su cui fondare le basi per il futuro.

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Le parole di Roberto De Zerbi ai microfoni di Sky Sport

Il tecnico bresciano ha rivelato i dettagli dei colloqui avuti direttamente con il calciatore, sottolineando la schiettezza e la chiarezza delle garanzie tecniche offerte al mediano al momento di scegliere la maglia degli Spurs:

“Gli ho detto la verità, ai giocatori dico sempre quello che penso. Lui è sempre stato un leader, qua in una fase di ricostruzione dopo la sopravvivenza possiamo ripartire per creare qualcosa di duraturo nel campionato più difficile d’Europa. Qua può essere un leader, come lo è stato al Brescia a 18 anni. Qua al Tottenham potevamo offrirgli questa cosa più che in altre squadre”.

Ricostruzione e leadership: l’incastro perfetto per la Premier League

Il richiamo di De Zerbi agli albori della carriera di Tonali, capace di imporsi come punto di riferimento al Brescia già a 18 anni, testimonia la fiducia incrollabile del mister nelle sue doti caratteriali e agonistiche. L’obiettivo del Tottenham è quello di sfruttare la tenacia, la visione di gioco e la forza fisica del centrocampista per guidare la squadra nel contesto competitivo del calcio britannico.

Dopo un periodo di assestamento, la formazione di Londra punta a costruire una struttura solida e duratura nel massimo campionato inglese. Nel sistema di gioco dinamico e aggressivo predicato da De Zerbi, il centrocampista assume la responsabilità di dettare i tempi della manovra e garantire equilibrio alla squadra. L’investimento tattico ed emotivo sul tesserato conferma la volontà della dirigenza di fare di Sandro Tonali la colonna portante della nuova era degli Spurs.