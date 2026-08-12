Aston Villa, accordo con Palhinha! Il centrocampista chiede la cessione al Bayern Monaco, cosa manca per la fumata bianca

Aston Villa, Palhinha ha trovato l’accordo con il club inglese! Chiesta la cessione al Bayern Monaco, novità importanti

L’Aston Villa piazza uno scatto importante sul mercato internazionale e si avvicina a grandi passi all’ingaggio di João Palhinha secondo Fabrizio Romano. Il club inglese ha infatti raggiunto un accordo sui termini personali con il centrocampista portoghese, trovando una piena intesa sull’ingaggio e sulla durata del futuro contratto. Il calciatore ha espresso una posizione chiarissima sul proprio futuro, comunicando direttamente ai vertici del Bayern Monaco la ferma volontà di lasciare la Germania per trasferirsi all’Aston Villa.

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Le trattative tra i club: nodo sulla cifra del trasferimento

Con il totale benestare del giocatore, la trattativa entra ora nella sua fase più calda a livello societario. Ci saranno discussioni tra i club per definire il valore del cartellino e la struttura finanziaria dell’operazione. Palhinha è pronto a unirsi alla Villa ed effettuare le visite mediche di rito non appena le due dirigenze avranno raggiunto un’intesa definitiva sulla valutazione economica della cessione.

L’entourage del portoghese spinge per una rapida risoluzione dei colloqui, confidando che la fermezza del mediano nell’indicare la propria preferenza possa agevolare un punto d’incontro tra la compagine bavarese e la dirigenza britannica.

Profilo e valore tattico: perché Palhinha è l’innesto ideale per l’Aston Villa

L’eventuale approdo del classe ’95 a Birmingham garantirebbe un salto di qualità notevole per il reparto mediano. Riconosciuto come uno dei migliori interpreti europei nel ruolo di incontrista e diga in mediana, il portoghese fa della forza fisica, dell’aggressività nei duelli e della capacità di recupero palla i punti di forza del proprio bagaglio tecnico.

Dopo la parentesi trascorsa in Bundesliga con la maglia del Bayern Monaco, un ritorno in Premier League rappresenterebbe un rientro in un torneo di cui conosce già alla perfezione ritmi, intensità e dinamiche di gioco, viste le sue precedenti ed esaltanti stagioni trascorse con il Fulham. La sua presenza davanti alla linea difensiva permetterebbe all’Aston Villa di alzare il livello di solidità e garantire un fondamentale equilibrio tattico nelle rotazioni per la nuova stagione. I prossimi contatti ufficiali tra i due club saranno decisivi per sbloccare la trattativa e decretare il ritorno del portoghese in terra inglese.