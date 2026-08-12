Il Napoli saluta Romelu Lukaku: ufficiale la cessione dell’attaccante al Fenerbahce. Dall’esordio da sogno al gol Scudetto

Il Napoli ha ufficialmente salutato Romelu Lukaku: definita la cessione dell’attaccante al Fenerbahce. Cosa lascia in eredità agli azzurri

Il Napoli ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Romelu Lukaku al Fenerbahçe. Attraverso una nota ufficiale, il club azzurro ha salutato il centravanti belga, pronto a iniziare un’inedita avventura professionale nella massima divisione turca. Si conclude così la parentesi partenopea del calciatore, un’esperienza breve ma intensa e contrassegnata da importanti traguardi sportivi sia a livello individuale sia di squadra.

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L’esordio da sogno, le 14 reti e il gol decisivo per il quarto scudetto

L’avventura dell’attaccante all’ombra del Vesuvio era iniziata ufficialmente il 31 agosto 2024. Al suo esordio assoluto con la maglia azzurra, il belga era andato subito a segno nella sfida disputata allo stadio Diego Armando Maradona, guidando la squadra nella vittoria in rimonta contro il Parma e mostrando fin dai primi minuti tutto il suo peso specifico nel reparto avanzato.

Nel corso della sua permanenza a Napoli, il centravanti ha collezionato complessivamente 45 presenze e 14 reti tra tutte le competizioni. Tra i sigilli realizzati dall’attaccante, ne spicca uno dal valore storico incalcolabile per la piazza: la marcatura messa a segno nella partita contro il Cagliari, arrivata al culmine di una poderosa progressione individuale che ha di fatto consegnato al club la certezza matematica del quarto scudetto.

Il palmarès in azzurro e il nuovo capitolo in Turchia

Il bilancio dell’esperienza partenopea di Big Rom si rivela estremamente ricco dal punto di vista dei successi di squadra. Con la maglia del Napoli, il giocatore ha infatti conquistato la vittoria di un campionato italiano e di una Supercoppa Italiana, scrivendo il proprio nome tra i protagonisti di una stagione indimenticabile per la società e i tifosi.

Ora per il calciatore si aprono le porte del campionato turco, dove vestirà la maglia del Fenerbahçe per diventare il perno dell’attacco della formazione di Istanbul. Nel congedarsi dal centravanti, la società ha rivolto un caloroso messaggio di augurio all’ormai ex tesserato per la sua nuova tappa di carriera: “In bocca al lupo, Big Rom!“.