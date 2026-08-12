Calciomercato Bologna, Dallinga saluta i rossoblù: intesa totale con il Colonia in prestito

Calciomercato Bologna, Dallinga va al Colonia in prestito: accordo trovato, l’attaccante saluta il club rossoblù

Il calciomercato del Bologna registra un’importante operazione in uscita nel proprio reparto offensivo. È stato infatti raggiunto un accordo totale con il Colonia per il trasferimento di Thijs Dallinga secondo Fabrizio Romano. L’attaccante olandese si appresta a salutare la formazione emiliana per iniziare un nuovo capitolo professionale nel campionato tedesco. I dialoghi tra la dirigenza rossoblù e i vertici della società tedesca si sono conclusi positivamente, definendo ogni dettaglio della trattativa e sbloccando la partenza della punta.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

I dettagli dell’operazione: prestito con diritto di riscatto

L’intesa tra il Bologna e il Colonia è stata strutturata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Questa formula permette al club di inserire un rinforzo di valore nella propria rosa valutandone il rendimento sul campo nel corso della stagione, riservandosi al contempo la possibilità di rilevare a titolo definitivo l’intero cartellino del calciatore al termine dell’annata.

Per il club emiliano, l’operazione rappresenta un movimento strategico fondamentale per sfoltire l’organico e riequilibrare le rotazioni nel reparto avanzato. La cessione del centravanti consente infatti alla dirigenza di alleggerire il monte ingaggi e liberare uno spazio numerico importante, permettendo di valutare eventuali nuovi interventi funzionali alle idee tattiche dello staff tecnico.

Il percorso di Dallinga e le prospettive nel calcio tedesco

Arrivato sotto le due torri con aspettative importanti dopo le ottime prestazioni mostrate a livello internazionale, Dallinga ha vissuto una parentesi significativa con la maglia del Bologna. Dotato di una solida struttura atletica, spiccato senso della posizione all’interno dell’area di rigore e buone doti nella protezione della sfera, l’attaccante olandese cercherà ora una maggiore continuità d’impiego sul palcoscenico della Bundesliga.

Le caratteristiche fisiche e tecniche del classe 2000 si sposano in modo ideale con i ritmi e l’intensità del calcio tedesco, un contesto in cui le transizioni rapide e gli spazi aperti potrebbero esaltarne le doti da finalizzatore.

Visite mediche e formalizzazione dell’affare

Nelle prossime ore le due società procederanno al completamento dei consueti passaggi burocratici necessari a ratificare il trasferimento. Il calciatore ha già manifestato il proprio totale gradimento per la destinazione ed è pronto a volare in Germania per sottoporsi alle visite mediche di rito e sottoscrivere il contratto con il suo nuovo club. Con la definizione degli ultimi dettagli, la parentesi di Dallinga in rossoblù giunge così al termine.