Vlahovic vicinissimo al Besiktas: offerta finale e chiusura ormai imminente. Novità importanti sul serbo

Vlahovic è ad un passo dal Besiktas: cosa manca per la fumata bianca per l’ex attaccante della Juventus

Il calciomercato entra nella sua fase più calda attorno al futuro di Dusan Vlahovic. La dirigenza del Besiktas ha infatti deciso di accelerare in maniera perentoria la trattativa, recapitando la propria proposta finale al centravanti serbo e al suo entourage per definire l’accordo. Come riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’obiettivo primario della compagine di Istanbul è quello di abbattere i tempi negoziali, bruciare la concorrenza internazionale e chiudere l’intesa a stretto giro. I colloqui tra le parti proseguono a ritmi particolarmente serrati, con il club turco fortemente determinato a ottenere il via libera dal calciatore per un’operazione destinata a spostare gli equilibri della Super Lig.

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I dettagli dell’offerta del Besiktas e le riflessioni dell’ex Juventus

Dopo settimane colme di indiscrezioni e sondaggi, la vicenda ha raggiunto il suo snodo decisivo. I vertici della società turca intendono regalare alla propria piazza un grande colpo di rilievo internazionale, capace di garantire un elevato rendimento realizzativo al reparto offensivo. Le discussioni attuali si focalizzano sui dettagli dell’offerta economica: l’ex attaccante della Juventus sta analizzando attentamente le cifre e le garanzie tecniche del progetto, spinto dal desiderio di trovare una nuova sistemazione dove ritornare ad essere protagonista assoluto sul terreno di gioco. Dal canto suo, l’ambiente bianconero osserva con attenzione l’evoluzione dell’affare in attesa dell’eventuale fumata bianca, mentre i rappresentanti del ragazzo lavorano per limare gli ultimi aspetti legati ai bonus individuali e ai premi di squadra.

Ore decisive per la fumata bianca: la Turchia attende Vlahovic

Il pressing operativo della dirigenza delle Aquile Nere è continuo, mirato a superare ogni residua esitazione del tesserato per giungere all’attesa stretta di mano finale. Le prossime ore si preannunciano del tutto determinanti per stabilire l’esito della negoziazione: qualora arrivasse il definitivo semaforo verde dall’entourage di Vlahovic, la punta preparerà i bagagli per volare verso la Turchia, sostenere i test medici di rito e sottoscrivere il nuovo contratto. Il Besiktas ha messo sul piatto argomenti finanziari e sportivi molto convincenti, puntando con forza sulla determinazione e sulla voglia di riscatto del centravanti serbo. L’eventuale conclusione positiva della trattativa consentirà al club di assicurarsi un terminale offensivo di primo livello, inaugurando un capitolo inedito e stimolante per la carriera del bomber lontano dall’Italia.