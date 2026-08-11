Calciomercato Atalanta, fatta per Kristensen dall’Udinese! Cifre, dettagli dell’operazione e come cambia la difesa di Sarri con il suo acquisto

Calciomercato Atalanta, arriva Thomas Kristensen dall’Udinese! Tutti i dettagli dell’operazione per la difesa di Maurizio Sarri

L’Atalanta mette a segno un importante colpo per la propria linea difensiva, definendo in ogni dettaglio l’arrivo di Thomas Kristensen. Secondo Fabrizio Romano, la dirigenza bergamasca ha infatti raggiunto un accordo verbale definitivo con l’Udinese per assicurarsi le prestazioni del centrale danese, superando la concorrenza e regalando allo staff tecnico una pedina di grande struttura fisica e affidabilità tattica in vista delle sfide della nuova stagione.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Le cifre del trasferimento e la formula dell’accordo

L’operazione tra la società orobica e il club friulano è stata impostata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Dal punto di vista economico, l’investimento complessivo programmato dall’Atalanta prevede una quota fissa di 22 milioni di euro, a cui si aggiungeranno ulteriori 5 milioni di euro in bonus legati al raggiungimento di determinati traguardi individuali e di squadra.

Sul fronte del tesserato non si registrano ostacoli: il giocatore ha già accettato la destinazione con entusiasmo, dando il proprio benestare al progetto sportivo nerazzurro. Tra i due club restano ora da completare soltanto i definitivi passaggi formali, necessari per lo scambio dei documenti burocratici e per programmare l’iter relativo ai test medici di rito che precederanno la sottoscrizione del contratto.

Il profilo di Kristensen per la retroguardia nerazzurra

Nato nel 2002 e afermatosi nel campionato italiano con la maglia bianconera, Kristensen incarna l’identikit del difensore moderno. Dotato di notevole stazza atletica, grande forza fisica e spiccata abilità nel gioco aereo, il centrale danese ha dimostrato un’eccellente capacità di lettura nelle situazioni di marcatura e negli anticipi difensivi.

La sua flessibilità gli consente di disimpegnarsi sia da perno centrale sia da braccetto della linea difensiva, rendendolo un profilo ideale per integrarsi nei meccanismi della difesa a tre dell’Atalanta. Il suo innesto garantirà un’importante alternanza nelle rotazioni del reparto arretrato, alzando il livello di competitività della rosa per affrontare gli impegni tra campionato e coppe.

Nelle prossime ore le parti definiranno gli ultimi dettagli amministrativi. Una volta completati i controlli sanitari e apposte le firme, per Thomas Kristensen prenderà ufficialmente il via il nuovo capitolo professionale a Bergamo.