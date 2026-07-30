5 curiosità su Kerim Alajbegovic: chi è il nuovo acquisto della Juventus, tutti i retroscena – VIDEO di Marco Baridon

Chi è Kerim Alajbegovic, nuovo attaccante della Juventus di Luciano Spalletti. La storia e l’identikit completo – VIDEO di Marco Baridon

La Juventus continua a muoversi con decisione per regalare a Luciano Spalletti un organico sempre più competitivo e proiettato al futuro. Il club bianconero si è assicurato un prospetto di altissimo livello internazionale: Kerim Alajbegović. Il giovane talento classe 2007 si appresta a iniziare la sua avventura a Torino per portare imprevedibilità e freschezza all’attacco juventino. Di seguito, le 5 curiosità principali per scoprire la storia e le qualità del calciatore bosniaco.

1. La scelta coraggiosa a Colonia

Nato a Colonia nel 2007, il calciatore ha compiuto i suoi primi passi calcistici nel settore giovanile della squadra della sua città, dove è cresciuto per ben otto anni. Nel 2021 ha compiuto una svolta fondamentale per la propria carriera: la scelta audace di trasferirsi alle giovanili del Bayer Leverkusen, storici rivali del Colonia, compiendo un salto di qualità decisivo nel suo percorso di formazione.

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2. Numeri da record nell’Under 19

Durante la sua esperienza nel settore giovanile del Leverkusen, gareggiando quasi sempre sotto età, ha fatto registrare statistiche impressionanti. In sole 29 presenze con la formazione Under 19, è stato capace di collezionare ben 28 contributi diretti in zona gol, impreziositi da un bottino personale di 14 reti e 13 assist.

3. La Bosnia nel cuore e l’incubo per gli Azzurri

Nonostante la possibilità di rappresentare la Germania grazie ai natali tedeschi, ha scelto senza alcuna esitazione la Nazionale della Bosnia ed Erzegovina, Paese d’origine della sua famiglia. Diventato subito un punto di riferimento della selezione, si è rivelato un autentico incubo per l’Italia, trascinando la Bosnia nella sfida playoff di Zenica che ha sancito l’eliminazione degli Azzurri.

4. L’impatto immediato con il Salisburgo

Nella sua parentesi in Austria con il Salisburgo, il giovane attaccante ha confermato tutta la sua precocità: è andato a segno al primo pallone toccato in Coppa d’Austria e ha collezionato un gol e un assist alla sua prima gara da titolare in Bundesliga. Ha terminato l’annata con 13 gol e 4 assist in 44 apparizioni complessive.

5. Caratteristiche tattiche e colpi tecnici

Sul piano tattico, Alajbegović è un’ala sinistra moderna in grado di agire anche da trequartista o seconda punta. Ama rientrare sul suo piede preferito, il destro, ed è particolarmente abile nel dribbling nello stretto e nella velocizzazione della manovra. Dotato di grande visione di gioco, possiede un tiro potente e preciso dalla distanza che lo rende letale anche sui calci di punizione