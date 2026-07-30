Roma su Givairo Read, offerta al Feyenoord: Gasperini cerca il nuovo esterno per la fascia destra

La Roma pensa a Givairo Read, il mercato giallorosso entra nel vivo: c’è l’offerta al Feyenoord per il terzino destro che era stato accostato anche all’Inter

Dopo una fase iniziale piuttosto lenta, il mercato della Roma ha cambiato passo. I vincoli legati al Fair Play Finanziario, le attenzioni sul bilancio e il rallentamento generale provocato dalla Coppa del Mondo avevano frenato le prime mosse del club giallorosso. Ora, però, la dirigenza romanista sembra pronta ad accelerare su più fronti.

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Dopo aver chiuso il colpo Santi Castro in attacco, con Artem Dovbyk destinato al Bologna, e dopo aver piazzato uno scatto importante per Konstantinos Koulierakis in difesa, il ds D’Amico ha aperto il dossier relativo all’esterno difensivo. Il nome salito in pole position è quello di Givairo Read, terzino destro classe 2006 del Feyenoord.

Givairo Read Roma, chi è il talento del Feyenoord

Read, olandese di origini surinamesi, è uno dei profili più interessanti emersi negli ultimi anni in Eredivisie. La sua esplosione è arrivata nella stagione 2024/2025, chiusa con 32 presenze, 2 gol e 7 assist tra campionato, coppa nazionale e Champions League.

Un rendimento importante, confermato anche all’inizio dell’annata successiva, quando il giovane esterno aveva iniziato con assist, personalità e giocate di qualità. Poi il brutto infortunio alla coscia, che gli ha fatto perdere una parte consistente della stagione. Il rientro nel finale, però, è stato incoraggiante: Read ha chiuso in crescita, dimostrando di aver superato il momento più complicato.

Roma su Givairo Read, offerta da 25 milioni

Per caratteristiche tecniche e fisiche, Givairo Read viene considerato un profilo adatto al calcio di Gian Piero Gasperini. Ha gamba, intensità, spinta e margini importanti. Per struttura e modo di interpretare la fascia ricorda Wesley, trasformato dal tecnico in un terzino sinistro stabile e moderno.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Roma ha presentato al Feyenoord un’offerta da 25 milioni di euro, cifra importante e vicina alla valutazione del club olandese. Sul giocatore resta forte anche il Nottingham Forest, che ha già avanzato due proposte, entrambe respinte.

Givairo Read Roma, concorrenza e scenario

Nel corso del mercato Read era stato proposto anche all’Inter, nei giorni successivi ai dossier Palestra e Khalaili, ma i nerazzurri hanno poi virato su altri profili. La Roma, invece, spinge: Gasperini cerca un esterno giovane, fisico e di prospettiva per completare la corsia destra.