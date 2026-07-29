Bayern Monaco, aria di ritiro per Neuer: «Sembra proprio che smetterò»

Bayern Monaco, Manuel Neuer sarebbe pronto a ritirarsi al termine della stagione. Ecco le parole del portiere tedesco

Il mondo del calcio si appresta a vivere uno dei passaggi di consegne più storici degli ultimi decenni. Manuel Neuer, leggendario portiere del Bayern Monaco, si prepara ad affrontare la sua 21ª stagione in Bundesliga — di cui 16 trascorse a difendere la porta bavarese e 5 con lo Schalke 04 — lasciando intendere che il suo straordinario viaggio tra i pali potrebbe essere giunto alle battute conclusive.

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Le dichiarazioni sul futuro e l’ipotesi addio

In un’intervista concessa al quotidiano tedesco BILD, il portiere tedesco di 40 anni ha parlato con grande franchezza delle proprie prospettive per la fine dell’annata sportiva. Con la consueta lucidità, il capitano bavarese ha rifletto sulle sue ultime apparizioni sui campi da gioco, affermando: “Non gioco le partite per dire: “Questa è la mia ultima partita”, indipendentemente dal fatto che forse sia stata l’ultima volta che ho calcato l’uno o l’altro stadio. Ma sembra proprio che smetterò”. Parole chiare che tracciano un contorno molto concreto all’imminente chiusura di una carriera leggendaria.

Il rinnovo del contratto e la spinta del gruppo

Nonostante le riflessioni sul ritiro, a maggio Manuel Neuer aveva prolungato il proprio accordo con il club fino al 2027. A spingerlo a posticipare l’addio è stato lo straordinario ambiente instauratosi nello spogliatoio e nello staff. Ripercorrendo la scelta di estendere la sua permanenza a Monaco di Baviera, l’estremo difensore ha spiegato: “Forse nell’85% dei casi avrei smesso, ma in questa squadra e con lo staff e il gruppo tecnico è semplicemente divertente”.

La formazione bavarese è reduce da una stagione trionfale in cui ha fatto piazza pulita di trofei, conquistando Bundesliga, Coppa di Germania e Supercoppa di Germania. Un dominio che alimenta grandi motivazioni anche per la nuova stagione: “Abbiamo sempre la possibilità di puntare a tutti i titoli. Siamo al massimo livello con la squadra. Ecco perché questa squadra, il gruppo e la struttura che abbiamo nel club rientrano in quel 15 per cento in cui mi sono detto: devo assolutamente continuare. È semplicemente divertente”.

Una scelta serena e ponderata

Qualsiasi decisione definitiva sul momento di appendere i guanti al chiodo verrà presa con estrema consapevolezza. Neuer ha infatti precisato che la scelta finale sarà del tutto personale: “Lo faccio per me stesso, perché sono anche in grado di aiutare sempre la squadra e ho il sostegno della mia famiglia e dei miei amici”. Per il Bayern Monaco e per tutti gli appassionati di calcio, la prossima annata si preannuncia come il lungo e meritato tributo a uno dei portieri più forti della storia di questo sport.