Neymar all’ultimo ballo con il Brasile: sta per chiudersi un’era d’oro per O’Ney con la Nazionale verdeoro

Neymar pronto a lasciare il Brasile: l’attaccante dirà addio alla Nazionale verdeoro, ecco i suoi numeri in carriera

L’avventura di Neymar con la maglia della nazionale brasiliana potrebbe essere giunta al capolinea, segnando la fine formale di un’era per l’intero movimento verdeoro. Dopo oltre un decennio vissuto costantemente sotto la luce dei riflettori, il talento paulista sembra pronto a chiudere il suo capitolo con la Seleção, lasciando un’eredità statistica e calcistica difficilmente eguagliabile.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Numeri da leggenda: il percorso di Neymar in maglia verdeoro

Il contributo fornito da Neymar al Brasile è testimoniato da numeri impressionanti. In 130 partite disputate con la rappresentativa del proprio Paese, il fantasista ha collezionato ben 80 gol e 59 assist. Cifre straordinarie che lo collocano nell’Olimpo del calcio mondiale e che gli hanno permesso di superare una leggenda del calibro di Pelé nella graduatoria dei marcatori più prolifici di sempre nella storia della nazionale verdeoro.

Fin dal suo esordio giovanissimo, l’attaccante si è caricato sulle spalle il peso delle enormi aspettative di una nazione intera. Grazie a un repertorio tecnico sconfinato, fatto di dribbling ubriacanti, visione di gioco e freddezza in fase realizzativa, è stato il punto di riferimento tattico assoluto di ogni commissario tecnico sedutosi sulla panchina brasiliana negli ultimi quindici anni.

Grandi successi e la maledizione del Mondiale

Il lungo cammino di O Ney con la Seleção è stato caratterizzato da momenti memorabili e da dolorose battute d’arresto. Tra le pagine più fulgide della sua storia con la nazionale si ricordano il trionfo nella Confederations Cup del 2013 e la conquista della storica medaglia d’oro olimpica a Rio 2016, primo successo a cinque cerchi nella storia della federazione.

D’altro canto, il rapporto con i Mondiali ha riservato più di un’amarezza. Dalla drammatica frattura vertebrale rimediata nel 2014 agli esiti sfortunati delle spedizioni in Russia nel 2018 e in Qatar nel 2022, il sogno di alzare la Coppa del Mondo è sempre sfuggito, pur senza scalfire la qualità delle sue prestazioni individuali.

Un passaggio di consegne per il futuro del Brasile

L’eventuale chiusura del ciclo di Neymar coincide con la necessità per il Brasile di avviare un profondo ricambio generazionale. L’eredità della maglia numero dieci passa ora nelle mani di una nuova nidiata di talenti, pronti a raccogliere il testimone e a guidare la Seleção verso i prossimi impegni internazionali. L’addio dell’ex stella di Barcellona e Paris Saint-Germain segna così una cesura storica nel calcio contemporaneo.