Pirlo Dubai United, avanti insieme! Nota ufficiale del club contro i rumors: «Ricostruzioni che non rispecchiano i fatti, pieno sostegno ad Andrea»

Pirlo Dubai United, il club ha emesso un comunicato ufficiale sul tecnico – reduce dalla delusione per il mancato approdo in Nazionale come ct

Nessun addio e totale sintonia sul futuro: Andrea Pirlo rimane saldamente alla guida del Dubai United FC. Attraverso un perentorio comunicato ufficiale diffuso sui propri canali di comunicazione, la società emiratina ha voluto smentire seccamente le recenti voci di mercato su una presunta rottura con l’allenatore italiano, blindando la posizione dell’ex campione del mondo reduce dal mancato approdo sulla panchina della Nazionale italiana.

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Smentite le indiscrezioni sul futuro del tecnico

Nelle ultime settimane si erano rincorse numerose speculazioni circa una possibile separazione anticipata tra le parti. Per mettere fine alle indiscrezioni e riportare la serenità attorno all’ambiente, la dirigenza del club si è espressa con un messaggio pubblico volto a confermare la fiducia incondizionata al proprio allenatore.

Nella nota ufficiale diffusa dalla società, la posizione del club è emersa con estrema chiarezza:

“Negli ultimi giorni sono circolate sui media numerose indiscrezioni sul futuro di Andrea Pirlo, comprese diverse ricostruzioni che non rispecchiano i fatti. Il Dubai United è lieto di avere dalla scorsa stagione una leggenda del calcio come Andrea alla guida della squadra. Il presidente del club Ilie Cebanu, la dirigenza, lo staff tecnico e i calciatori gli garantiscono il proprio pieno sostegno. Andrea Pirlo è pienamente impegnato nel progetto del Dubai United e il club è pienamente impegnato al fianco di Andrea Pirlo.”

Verso la storica prima volta nell’ADNOC Pro League

Dopo aver preso le redini del gruppo nella passata stagione, il tecnico lombardo si appresta a guidare la squadra verso un appuntamento senza precedenti: l’esordio assoluto nel massimo campionato emiratino, l’ADNOC Pro League.

L’attenzione della società, del presidente Ilie Cebanu e dell’intero gruppo squadra è ora focalizzata esclusivamente sul lavoro sul campo per arrivare pronti ai prossimi impegni ufficiali, come ribadito nella parte conclusiva dello scritto:

“Stiamo ora preparando la nostra storica prima stagione nell’ADNOC Pro League. Questo rappresenta un nuovo e importante capitolo per il club e tutta la nostra attenzione è rivolta alla preparazione e al rendimento della squadra. Invitiamo tutti i nostri sostenitori e gli appassionati di calcio di Dubai a raggiungerci allo stadio, sostenere la squadra e diventare parte del cammino del Dubai United in Pro League”.

Con questa presa di posizione congiunta, il Dubai United spegne sul nascere ogni voce di crisi, confermando come la guida di Andrea Pirlo rimanga il pilastro centrale attorno a cui costruire i successi presenti e futuri del club.