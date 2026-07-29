Chi è Kian Fitz-Jim, il talento Ajax a un passo dal Torino: qualità, carriera e ruolo con Abate

Kian Fitz-Jim ad un passo dal Torino, operazione in chiusura con l’Ajax per il centrocampista olandese: alla scoperta del talento classe 2003

Il Torino è pronto a chiudere l’arrivo di Kian Fitz-Jim dall’Ajax. Come raccontato da Sky Sport, l’operazione dovrebbe concludersi sulla base di 3 milioni di euro più bonus, con trasferimento a titolo definitivo e una percentuale sulla futura rivendita in favore del club olandese.

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Il centrocampista ha già ricevuto l’autorizzazione dell’Ajax a viaggiare per sostenere le visite mediche e completare le firme. Un segnale chiaro: la trattativa è ormai nella fase finale e il club granata si prepara ad accogliere un profilo giovane, tecnico e di prospettiva.

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Chi è Kian Fitz-Jim: carriera e percorso all’Ajax

Kian Franklin Fitz-Jim è un centrocampista olandese classe 2003, nato ad Amsterdam, alto 1,74 m e destro naturale. Cresciuto calcisticamente tra AZ Alkmaar e Ajax, è entrato nel settore giovanile dei lancieri nell’estate del 2019, completando poi il percorso fino alla prima squadra.

Prima di affacciarsi stabilmente nel calcio dei grandi, Fitz-Jim ha fatto esperienza con Jong Ajax, debuttando tra i professionisti nel 2020 contro il Telstar. Successivamente ha vissuto anche una parentesi in prestito all’Excelsior, interrotta nel gennaio 2024 con il ritorno ad Amsterdam.

Con l’Ajax ha raccolto minuti in Eredivisie e anche nelle competizioni europee, confermandosi come uno dei profili cresciuti nella scuola tecnica del club. Non è ancora un giocatore dal grande palmarès, ma ha già accumulato esperienze utili per affrontare un salto competitivo come quello in Serie A.

Kian Fitz-Jim, caratteristiche tecniche e fisiche

Fitz-Jim è un centrocampista moderno, tecnico e associativo. La sua qualità principale è la capacità di giocare pulito sotto pressione, orientare il primo controllo e collegare i reparti con rapidità. Può essere utilizzato da centrocampista centrale, da mezzala o anche in una posizione più avanzata tra le linee.

Non è un profilo dominante sul piano fisico né un puro recuperatore di palloni. Il suo calcio vive soprattutto di intelligenza tattica, gestione del possesso, conduzione breve e capacità di leggere gli spazi. Il fisico compatto, con 1,74 m di altezza, lo rende agile nei primi metri, ma in Serie A dovrà crescere nei duelli, nella protezione del pallone e nella continuità difensiva.

Kian Fitz-Jim Torino, come può integrarsi con Abate

Nel Torino di Ignazio Abate, Fitz-Jim può diventare una soluzione molto interessante per aumentare la qualità del centrocampo. Il suo inserimento avrebbe senso soprattutto come mezzala tecnica o regista mobile, capace di dare ordine alla prima costruzione e offrire una linea di passaggio tra mediana e trequarti.

In un sistema dinamico, con attenzione alla costruzione dal basso e al lavoro degli esterni, il centrocampista olandese potrebbe aiutare il Toro a gestire meglio il possesso e ad abbassare i ritmi nei momenti chiave della partita. Non va però considerato un “mediano di rottura”: per rendere al meglio avrà bisogno di un contesto equilibrato e di compagni più fisici accanto.

L’operazione appare giovane, sostenibile e coerente con l’idea di un Torino che vuole aggiungere talento e margini di crescita. Fitz-Jim non arriva come giocatore già formato, ma come profilo da sviluppare: se Abate riuscirà a inserirlo con gradualità, può diventare un innesto prezioso nel cuore del gioco granata.