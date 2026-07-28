Rafa Leao, nulla di fatto con la Turchia: il Milan non abbassa la valutazione da 50 milioni di euro. Gli scenari possibili

Il Fenerbahçe ha incontrato il Milan per discutere il futuro di Rafael Leão, ma la posizione del club rossonero resta estremamente rigida: per avviare una trattativa, la richiesta è fissata a 50 milioni di euro. Al momento, il club turco non ha presentato alcuna offerta e, a queste cifre, è difficile immaginare che possa farlo. La distanza è ampia anche sul fronte dell’ingaggio: Leão parte da una base di 12 milioni, mentre la proposta del Fenerbahçe si ferma a 7/8 milioni più bonus, troppo poco per aprire un dialogo concreto.

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Le parti, dunque, restano lontane. Il Fenerbahçe propone un pagamento dilazionato su più anni e una cifra complessiva inferiore rispetto alle richieste del Milan, motivo per cui la situazione non registra passi avanti.

La pista Galatasaray

Diverso — ma ancora insufficiente per far decollare la trattativa — il quadro con il Galatasaray. Il club allenato da Buruk sarebbe disposto ad arrivare a 10 milioni di ingaggio, cifra più vicina alle aspettative del portoghese. Per il cartellino, invece, la proposta sarebbe un prestito con obbligo di riscatto a valori inferiori ai 50 milioni richiesti dal Milan. Il Galatasaray, inoltre, vorrebbe attendere metà agosto, nella speranza che i rossoneri possano abbassare le pretese per la partenza del numero 10.

Il futuro di Leao resta così sospeso: l’interesse dalla Turchia è concreto, ma le condizioni economiche non sono ancora sufficienti per aprire una trattativa reale.