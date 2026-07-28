Barcola ha deciso: vuole solo il Liverpool! Contatti nei prossimi giorni per trovare l’accordo con il francese

Barcola ha preso una decisione, vuole solamente giocare nel Liverpool! Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni

Il futuro di Bradley Barcola potrebbe presto tingersi di rosso. L’esterno offensivo francese ha espresso in modo chiaro e inequivocabile la propria volontà per il prosieguo della carriera: la sua priorità assoluta è rappresentata dal Liverpool secondo Fabrizio Romano. Il progetto sportivo dei Reds ha conquistato il giovane talento, affascinato dalla prospettiva di un salto di qualità nel massimo campionato inglese e dal ruolo centrale che andrebbe a ricoprire nello scacchiere tattico del club di Anfield.

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Volontà chiara: il progetto dei Reds al centro delle preferenze

Sulle intenzioni del calciatore non sussistono dubbi: la destinazione Merseyside è la prima scelta. Barcola ritiene che la Premier League rappresenti il contesto ideale per proseguire il proprio percorso di crescita ai massimi livelli europei. L’ambizione della società britannica di rimanere ai vertici e la costante ricerca di profili giovani, veloci e dinamici per il reparto avanzato si sposano perfettamente con le caratteristiche tecniche dell’attaccante.

Tuttavia, nonostante la forte spinta del giocatore e il grande gradimento manifestato verso la proposta d’oltremanica, l’operazione è ancora lontana dalla conclusione. La strada per completare il trasferimento richiede infatti passaggi formali complessi e delicate negoziazioni sia sul fronte dell’ingaggio sia su quello tra i club coinvolti.

Nessun accordo definitivo: in arrivo i colloqui con l’entourage

Al momento, qualsiasi accordo deve ancora essere trovato. Non esiste ancora una fumata bianca sulle cifre o sui dettagli dell’intesa, e si lavora per creare i presupposti definitivi tra le parti in causa. La priorità per la dirigenza inglese è ora quella di impostare la struttura dell’offerta economica da presentare ai rappresentanti del calciatore.

In questa ottica, nei prossimi giorni sono previsti colloqui diretti lato giocatore. Questi incontri serviranno a definire nei dettagli i termini personali del contratto, la durata dell’accordo e le garanzie relative al progetto sportivo. Trovare la totale intesa con l’entourage di Barcola permetterà al club inglese di presentarsi con maggiore forza al tavolo delle trattative con il Paris Saint-Germain.

Scenari e prospettive per la sessione di mercato

L’eventuale intesa sull’ingaggio rappresenterà il primo tassello fondamentale per sbloccare l’operazione. Dopodiché, il Liverpool dovrà avviare la negoziazione vera e propria con la società parigina, consapevole che la valutazione del cartellino si preannuncia elevata e che il club francese non intende concedere sconti per uno dei suoi profili di maggior prospettiva.

I prossimi giorni si preannunciano quindi determinanti per capire se l’asse tra la Francia e l’Inghilterra porterà a una definitiva accelerazione o se la trattativa richiederà tempi più lunghi in questa sessione di calciomercato.