Bayern Monaco, l’ad Dreesen blinda Olise e Luis Diaz! E sul rinnovo di Kane… Tutta la verità sui top player dei bavaresi

Bayern Monaco, l’ad Dreesen ha blindato attraverso queste parole Olise, Luis Diaz e Kane. Ecco la verità sul loro futuro

Nessuna cessione eccellente all’orizzonte per il Bayern Monaco. L’amministratore delegato del club bavarese, Jan-Christian Dreesen, ha fatto il punto sulle strategie di calciomercato della società durante un evento stampa a Monaco, blindando ufficialmente le stelle offensive della rosa e definendo “una follia” l’ipotesi di lasciar partire Luis Diaz, oltre a smentire seccamente le voci sul conto di Michael Olise.

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Smentite le voci su Real Madrid e Arabia Saudita

Nelle ultime settimane si erano rincorse indiscrezioni relative a un presunto interesse del Real Madrid per Olise, reduce dalle brillanti prestazioni al Mondiale con la Francia chiusosi in semifinale, e a una ricca offerta dall’Arabia Saudita per il colombiano Diaz. Il dirigente cinquantottenne ha spazzato via ogni dubbio, esprimendo perplessità sui rumors circolati:

“È sorprendente vedere cosa viene detto quando si conosce già la verità; è interessante”

Dreesen ha confermato che Olise farà “ovviamente“ parte del gruppo bavarese anche nella prossima stagione, precisando di non aver mai ricevuto sondaggi dalla Spagna, “né una singola lettera, fax o email”.

La situazione si replica identica per Luis Diaz, arrivato nel 2025 dopo l’innesto di Olise nel 2024 ed entrambi sotto contratto fino al 2029. Anche per l’esterno colombiano la smentita è stata categorica: “vale lo stesso anche in quel caso: nessuna chiamata, niente di niente.”

A chiudere il discorso sulle uscite nel reparto d’attacco, l’amministratore delegato ha ribadito la centralità dei due interpreti:

“Saremmo degli sciocchi a farlo. Abbiamo una squadra così forte; lasciamoli giocare e segnare.”

Fiducia totale per il prolungamento di Harry Kane

Oltre alla conferma degli esterni, in casa Bayern si lavora con grande serenità al rinnovo contrattuale di Harry Kane, il cui accordo scadrà al termine della prossima stagione. Il centravanti inglese, che ha festeggiato 33 anni, ha trascinato i compagni con numeri straordinari nell’ultimo anno, collezionando 61 gol e 7 assist in 51 apparizioni complessive tra tutte le competizioni.

I presupposti per proseguire il percorso insieme sembrano esserci tutti, come ammesso con trasparenza dallo stesso Dreesen:

“Da entrambe le parti c’è una forte volontà. Dovremo vedere come questa volontà si allineerà.”

I tifosi dei campioni di Germania possono dunque guardare con ottimismo al futuro: la spina dorsale del reparto avanzato bavarese rimarrà intatta per dare la caccia ai prossimi trofei.