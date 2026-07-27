Juve, è ora di accelerare: il mercato non può più aspettare

Juve, è il momento di cambiare passo: il mercato deve finalmente decollare per consegnare a Spalletti una squadra all’altezza

La Juventus continua a muoversi, ma la sensazione diffusa è che il vero mercato non sia ancora iniziato. Gli arrivi di Ekhator – già fermato da un infortunio che ne rallenterà l’inserimento – e di Celik non bastano a dare a Luciano Spalletti la struttura competitiva che serve per affrontare una stagione che si preannuncia complessa e piena di aspettative. Il tecnico aspetta rinforzi veri, giocatori pronti a incidere, e il tempo per costruire la nuova Juve non è infinito.

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In attacco, il reparto più urgente da sistemare, i nomi restano sempre gli stessi, quasi un mantra che accompagna ogni giornata di mercato. Pellegrino del Parma rappresenta la pista più “italiana”, un talento in crescita che piace per caratteristiche e prospettiva, ma che il club emiliano non ha alcuna intenzione di svendere. Kolo Muani è un profilo internazionale, potente e già formato, ma il PSG non apre a sconti e l’ingaggio è pesante. Vlahovic, svincolato, è un’opportunità intrigante ma complessa: le richieste economiche del serbo sono alte e la concorrenza non manca. Zirkzee, infine, è il sogno tecnico, ma il Manchester United lo considera centrale nel proprio progetto e la trattativa sarebbe lunga e costosa.

Anche il centrocampo ha bisogno di un innesto di livello. Il nome più forte resta Franck Kessié, che garantirebbe fisicità, esperienza internazionale e una presenza costante nelle due fasi. È il tipo di giocatore che Spalletti vorrebbe per dare equilibrio e personalità alla squadra, ma la trattativa richiede tempo e volontà da parte di tutti.

In difesa, l’occasione più concreta porta a John Stones, svincolato di lusso. I contatti recenti confermano che la Juventus ci sta pensando seriamente: un leader europeo, abituato a vincere, perfetto per guidare la linea e per costruire dal basso. L’ingaggio è alto, ma l’opportunità è reale.

Carnevali e Massara hanno avuto il loro periodo di ambientamento. Ora non ci sono più alibi: la Juventus deve accelerare. Spalletti aspetta una squadra all’altezza delle sue idee, e il mercato deve finalmente iniziare a parlare davvero bianconero.



